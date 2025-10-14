En un emotivo acto, Trump otorga póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de octubre, 2025

En una ceremonia emotiva, cargada de mucho simbolismo patriótico, el presidente Donald Trump otorgó este martes la Medalla Presidencial de la Libertad —la máxima distinción civil de Estados Unidos— al fallecido activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre durante un acto en Utah.

El evento, inicialmente previsto en el interior de la Casa Blanca, fue trasladado a casi último momento al Jardín de las Rosas ante la multitud reunida para rendir homenaje al activista y fundador de Turning Point USA.

“El clima se suponía terrible, con lluvia en el pronóstico. Sin embargo, Dios estaba mirando, y trajo sol al Jardín de las Rosas”, dijo Trump al iniciar la ceremonia. “Le decía a Erika que Dios estaba mirando, y que no quería eso para Charlie. Es realmente hermoso. No podría ser un día más hermoso”.

“Hace cinco semanas, nuestra nación fue despojada de este campeón extraordinario”, siguió el presidente. “Fue un campeón en todos los sentidos. Llegué a conocerlo muy bien... Fue asesinado en la plenitud de su vida por hablar con valentía la verdad, por vivir su fe y por luchar incansablemente por una América mejor y más fuerte. Amaba este país”.

Durante su discurso, el presidente describió a Kirk como un líder “indomable, único en su tipo e imparable”, recordando su energía y perseverancia al momento de hacer activista. “Vaya, cuando tenía una idea en la cabeza... me llamaba: ‘Señor, por favor. Todavía no lo ha hecho’”, relató Trump. “Charlie, relájate. Solo relájate”, decía el presidente en esas conversaciones. Luego añadió: “No se relajaba. Me llamaba al día siguiente otra vez y lo conseguía. Era indomable, y siempre lo será. Es verdaderamente insustituible. Nadie va a reemplazarlo... No se puede reemplazar a una persona así ni a un talento así. Guardamos su memoria en nuestros corazones para siempre”.

Trump, quien mantiene una relación cercana con la familia Kirk, recordó que el joven activista fue determinante en la victoria republicana de 2024. “Él dijo: ‘Usted va a ganar, señor.’ Yo le respondí: ‘Sabes, me enfrento a 17 senadores y a mucha gente dura, incluidos gobernadores.’... Él dijo: ‘No, usted va a ganar.’” El presidente bromeó luego: “Sin él, tal vez hoy tendríamos a Kamala aquí. Y eso no sería bueno... Con su ayuda, en 2024 conseguimos más apoyo que cualquier republicano en la historia de nuestro país”.

El testimonio de Erika Kirk

La viuda de Charlie Kirk, Erika, recibió el reconocimiento entre lágrimas. Durante su alocución, agradeció a quienes continúan el legado de su esposo: “Ustedes son el latido de este movimiento futuro. Todo lo que Charlie construyó, ustedes lo mantienen vivo. Están viviendo su misión con él... Sé que la libertad perdurará”.

Erika Kirk también destacó que su esposo, gracias a su fe, era un hombre libre de miedos, afirmando: “Las personas más libres del mundo son aquellas cuyos corazones pertenecen a Cristo... La verdadera libertad es el poder de vivir libremente y hacer lo correcto”.

Asimismo, Erika recordó el día en que le preguntó a su hija de tres años qué le diría a su padre en su cumpleaños número 32, que finalmente coincidió con la ceremonia. La niña respondió: “Feliz cumpleaños, papi. Quiero darte un peluche. Quiero que comas un pastelito con helado, y que tengas una sorpresa de cumpleaños. Te amo”.

Entre aplausos, la viuda aseguró que el reconocimiento otorgado por el presidente Trump era “el mejor regalo que Charlie podría haber recibido”. “Prefería cumpleaños tranquilos”, dijo. “Le dije: ‘Amor, me encanta tu cumpleaños... porque es el día en que el mundo no podía pasar un día más sin ti’. La libertad es lo que Charlie luchó hasta su último aliento, y estaba escrita en su pecho en esos minutos finales”.