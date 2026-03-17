El papa León XIV participará de forma virtual en un acto por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 16 de marzo, 2026

El Papa León XIV participará de forma virtual en un evento para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El sumo pontífice será orador en la celebración organizada por el Centro Nacional de la Constitución el próximo 3 de julio.

El evento tendrá lugar en el Independence Mall de Filadelfia, Pensilvania, donde el papa recibirá virtualmente la 38ª Medalla de la Libertad anual del Centro Nacional de la Constitución (NCC). El premio se creó en 1988 y reconocerá su trabajo en la promoción de la libertad religiosa y la libertad de expresión. Otros ganadores son Ruth Bader Ginsburg, Bono, George W. Bush, Laura Bush y Steven Spielberg, entre otros.

León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, pronunciará su discurso de aceptación en directo desde el Vaticano. El nacido en Chicago se convirtió en el sucesor del papa Francisco el 8 de mayo de 2025. Para el 4 de julio, se espera que esté en la isla de Lampedusa, un lugar conocido por ser el primer puerto de escala para los migrantes que navegan desde el norte de África hacia Europa.

"En un momento de reflexión nacional con motivo del 250.º aniversario de los Estados Unidos, la Medalla de la Libertad nos invita a reflexionar sobre cómo los ideales de libertad se transmiten de generación en generación y se extienden por todo el mundo. En este sentido, el NCC tiene el honor de otorgar la Medalla de la Libertad al papa León XIV por su trayectoria como defensor incansable de la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la dignidad humana", expresó al respecto Vince Stango, presidente y director ejecutivo interino del Centro Nacional de la Constitución.

"En declaraciones oficiales del Vaticano y en sus discursos públicos, Su Santidad ha afirmado que la paz no puede existir sin libertad religiosa, libertad de pensamiento y libertad de expresión, principios que se ajustan estrechamente a las garantías constitucionales que ampara la Primera Enmienda", añadió.