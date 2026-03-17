¿Quién es Ariana Savino, la capitán hispana fallecida en el accidente aéreo en Irak?

Publicado por Santiago Ospital 17 de marzo, 2026

"Estaba orgullosa de sus raíces", recordó un amigo de Ariana Savino, capitán hispana de las Fuerza Armadas fallecida en un accidente aéreo en Irak el 12 de marzo. "El último mensaje que me envió hace unos días fue 'WEPAAAA'", añadió aludiendo a una expresión de celebración típica de la comunidad latina. "Vuela alto, amiga mía".

Savino, de 31 años, fue uno de los cinco estadounidenses fallecidos en una accidente durante una misión en apoyo de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según informó el Comando Central, que coordina las actividades militares en la región, su avión cisterna KC-135 se estrelló en el oeste de Irak. El incidente involucró a otro avión, que sin embargo sí pudo aterrizar sin mayores pérdidas.

Sus amigos y familiares la describen como una mujer valiente y apasionada, ya hacen énfasis en el orgullo que sentía por ser latina: "Estaba muy, muy orgullosa de ser puertorriqueña. Hablaba mucho de su familia, sus raíces y sus tradiciones", sostuvo Kierstyn Peterson, quien conoció a Savino en el Instituto Kentwood de Covington, Washington. Ambas hicieron juntos el programa junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva (ROTC).

En palabras al medio Komo News, añadió que, "sin duda", era una persona que dejaba huella: "Dejaba una marca imborrable en tu corazón, eso seguro". "Amaba a sus amigos. Amaba su escuela. Amaba a todas las personas con las que tuvo contacto".

Sus colegas de trabajo han lanzado una campaña de recolección en su honor. Parte de los fondos servirán para "crear un fondo de becas para apoyar a las mujeres latinas en la aviación, algo que apasionaba a Ariana". Con su ejemplo, aseguran quienes la conocieron, buscaba inspirar a sus dos hermanos y a jóvenes latinos.

Imagen de archivo de SavinoSecretary of the Air Force Public Affairs/Dvids.

"Una líder confiable"

Tras el ROTC en la Universidad de Central Washington, comenzó su carrera oficial en la Fuerza Áerea en septiembre de 2017. En 2020, se graduó de su entrenamiento como Oficial de Sistemas de Combate (CSO, por sus siglas en inglés). Inicialmente sirvió como navegante en el avión E-8C JSTARS.

Durante su estancia en la Base de la Fuerza Aérea Robins, en Georgia, desempeñó roles de liderazgo como oficial de Estandarización y Evaluación, subcomandante de vuelo y comandante de vuelo. Posteriormente, asistió al entrenamiento de pregrado para pilotos en la Base de la Fuerza Aérea Columbus, en Mississippi, donde obtuvo sus alas de piloto en 2025.

Tras su formación como piloto, se especializó en el manejo del avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker. Fue ascendida al rango de capitán en 2021.

Al momento del incidente, Savino servía como Jefa de Operaciones del 99.º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo en Birmingham, Alabama. En este puesto, era responsable de un programa de horas de vuelo valorado en 21 millones de dólares, además de gestionar la programación diaria de vuelos y el entrenamiento de las tripulaciones. Acumuló un total de 348 horas de vuelo en combate durante despliegues en 2020 y 2026.

"Era una líder confiable que siempre se preocupaba por sus compañeros aviadores", aseguraron sus colegas, que también la describieron como "una amiga incondicional; una hermana devota y la mejor amiga de Kelaia y Zevin, y una madre amorosa para sus perras, Zoey y Piper, quienes eran su mayor alegría".

Honores desde el Congreso: "Lo mejor de nuestro estado y nuestro país"

"Lamentamos la pérdida de todos los héroes de nuestra nación que hicieron el máximo sacrificio protegiéndonos", escribió tras el incidente el congresista Michael Baumgartner. "Duele especialmente cuando esos militares son del estado de Washington. Que Ariana Savino descanse en paz, que la luz perpetua brille sobre ella y que su familia y amigos encuentren consuelo en este difícil momento".

"Me entristece profundamente saber que la capitana Ariana G. Savino, de 31 años y residente de Covington, fue una de las valientes militares que fallecieron en el accidente aéreo sobre Irak", sostuvo, por su parte, la representante Kim Schrier, del 8.º distrito electoral de Washington. "Ariana eligió una vida de servicio, por lo cual le estoy profundamente agradecida. Envío mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y rezo por la seguridad de todos nuestros militares".

La senadora Patty Murray le agradeció "profundamente su valentía y sacrificio al servicio de nuestro país". "Nuestros militares arriesgan sus vidas para mantener a salvo a nuestra nación; mujeres extraordinarias como la capitana Savino representan lo mejor de nuestro estado y nuestro país", añadió. "También quiero expresar mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la Capitana Savino y unirme a ellos en el duelo por su pérdida".

Sabino cuando era instructora en GeorgiaUS Air National Guard/Barry Bena/Dvids.