Tras honrar la memoria de Charlie Kirk, Turning Point USA retoma su gira universitaria con Michael Knowles como protagonista

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de septiembre, 2025

Tras honrar la memoria de su fundador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Utah en un crimen de odio político que conmocionó el país, Turning Point USA retomó su gira universitaria de la mano de Michael Knowles, comentarista y presentador del Daily Wire.

Desde la Universidad de Minnesota, Knowles subió al escenario ante decenas de cientos de estudiantes listos para debatir ante el presentador conservador, quien reemplazó a Kirk en la carpa de debates.

“Originalmente, este evento iba a ser una conversación entre Charlie y yo. Ahora, será una conversación sobre Charlie”, dijo Knowles durante la presentación del evento. “Creían que podían detener el movimiento de Charlie Kirk. En realidad, ni siquiera han detenido su gira de conferencias”.

Después, pidió oración para honrar el legado de Kirk: "Si quieres honrar a Charlie, ve a la iglesia, lee tu Biblia, ora y hazlo ahora mismo".

El presentador habló sobre el discurso de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, durante el memorial en honor a su esposo, realizado el domingo. Según Knowles, el discurso de Kirk fue uno de los más emocionantes que escuchó en toda su vida.

“Erica Kirk perdonó al asesino de su esposo. El estado de Utah le inyectará veneno en las venas a ese asesino hasta que muera. No hay contradicción entre esas dos cosas. El perdón cristiano no exige que permitamos que los crueles arrasen con toda la tierra. Exige que amemos a nuestros enemigos, y a veces el amor es duro. En nuestra vida personal, el amor significa orar por quienes nos persiguen”, dijo el comentarista.

“En política, el amor suele significar castigar a los culpables, tanto para proteger a los inocentes como para el bien de los propios criminales. Nadie se beneficia del crimen, la decadencia y el desorden, ni nosotros los demás ni los propios criminales. Valoramos aquello que llamamos el mercado de las ideas en Estados Unidos”, añadió.

Tras su presentación inicial, Knowles arrancó la ronda de debates, con diversos estudiantes de distintas ideologías políticas animándose a tomar el micrófono. Uno de los primeros que debatió inició un caso sobre la libertad de expresión, culpando a la Administración Trump de, presuntamente, haber “cancelado” el programa del presentador Jimmy Kimmel, suspendido recientemente por la junta directiva de ABC News por presión de los anunciantes y afiliadas a la cadena.

Knowles, justamente, le recordó que la presión para cancelar a Kimmel vino del mercado: "Supongo que no lo cancelaron, ¿verdad? Creo que has socavado un poco tu propia premisa".

Luego, el propio estudiante siguió defendiendo a Kimmel de la cancelación de su show afirmando que el presentador no había dicho “nada falso”.

Knowles refutó: “El tirador era un activista de izquierdas que tenía un novio furry trans. No creo que haya votado por Trump”.

La ronda de debates no solo tuvo estudiantes progresistas, algunos conservadores también se subieron a la tarima y pidieron la palabra.

“¿Cómo puedo defender mi fe en una escuela tan progresista?”, preguntó uno.

"Tienes mucha suerte porque tienes un pez en un barril... Olvídate de defender tu fe; piensa en avanzar en ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia”, replicó el presentador.

El evento en Minnesota significó el primero de la gira de Turning Point USA tras la muerte de su fundador. Ahora la organización continuará bajo el mando de Erika Kirk.

Ahora la organización continuará su gira por una veintena de campus en EE. UU.: el 24 de septiembre estará en Virginia Tech con Megyn Kelly y el gobernador Glenn Youngkin; el 30 de septiembre volverá a Utah (Utah State) con Alex Clark, el senador Mike Lee, el gobernador Spencer Cox, el representante Andy Biggs y el excongresista Jason Chaffetz.