Un hombre del sur de Florida se declara culpable de distribuir videos de tortura sexual contra monos

Publicado por Virginia Martínez 16 de marzo, 2026

Un hombre residente en el sur de Florida se declaró culpable ante una corte federal de distribuir videos que muestran la tortura física y sexual de monos, en un caso investigado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El acusado, Francisco Javier Ravelo, de 36 años y residente en Coral Gables, admitió el pasado 2 de marzo haber distribuido material que mostraba maltrato extremo contra animales, según documentos judiciales y un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

De acuerdo con la investigación, Ravelo creó y administró varios grupos de chat en línea dedicados a compartir y discutir videos violentos y sexuales en los que aparecían monos siendo mutilados, quemados o torturados, incluidos animales jóvenes. Las autoridades indicaron que el acusado distribuyó personalmente más de 40 de estos videos.

El director interino de ICE, Todd M. Lyons, afirmó que la investigación permitió reunir pruebas suficientes para llevar el caso ante la justicia federal.

"Distribuyó personalmente más de 40 videos de maltrato animal, pero no contaba con que HSI lo localizaría, reuniría pruebas y las presentaría ante el juez", señaló Lyons, quien advirtió que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes produzcan o compartan este tipo de contenido.

Las pesquisas fueron realizadas por HSI con apoyo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, además de fiscales de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, calificó el caso como "profundamente inquietante" y subrayó que la crueldad deliberada contra los animales es una señal de alerta de violencia más amplia.