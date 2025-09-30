Muere una segunda víctima del ataque al ICE en Dallas

Publicado por Santiago Ospital 30 de septiembre, 2025

El asalto al centro de detención migratoria en Dallas, Texas, se cobró una segunda vida. Miguel Angel Garcia-Hernandez, un inmigrante mexicano de 32 años, falleció el martes a la mañana por heridas causadas durante el tiroteo del pasado miércoles, que ese mismo día dejó un muerto y dos heridos.

"Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada", dijo su mujer, Stephany Gauffeny, en un comunicado compartido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Juntos tenían cuatro hijos y esperaban un quinto. "No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre ya no está".

El otro fallecido fue Nor﻿lan Guzman Fuentes. El salvadoreño de 37 años murió el mismo día en que un atacante disparó indiscriminadamente contra una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El perpetrador fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años. Fue hallado sin vida tras el ataque, presuntamente por una herida autoinfligida. El suceso se encuentra bajo investigación. Las autoridades dejaron trascender pistas, como que contaba con las palabras "anti-ICE" grabadas en munición de rifle. Además, el director del FBI, Kash Patel, dijo que el buró encontró un "alto grado de planificación previa al ataque" en casa del sospechoso.

El Gobierno busca blindar las instalaciones del ICE

El ataque generó alarma en la Administración, que viene registrando y denunciando un aumento de actos violentos contra agentes del ICE. Al día siguiente del ataque, el Departamento de Seguridad Nacional informó de que aumentaría la seguridad en las instalaciones de la agencia.

Al día siguiente, el propio Donald Trump ordenó a su Gobierno que tomara medidas contra la "violencia política organizada", citando el tiroteo en Dallas como uno de los antecedentes para la acción:

Trump también ordenó durante el fin de semana el envío de tropas a Portland, Oregón, para, aseguró entre otros motivos, defender a los agentes fronterizos. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, aseguró en las últimas horas que el presidente planeaba enviar 100 tropas militares a Illinois con el mismo objetivo.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi ordenó a varias agencias que se desplegaran a lo largo del país para proteger a los agentes. La orden fue dirigida a los altos cargos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles, la Administración para el Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones.

"Nuestros agentes reprimirán todos los disturbios ilegales y detendrán a toda persona sospechosa de amenazar o agredir a un agente federal o de interferir en las operaciones de las fuerzas del orden federales", sostuvo. "Además, ordeno a las fiscalías federales del distrito de Oregón y del distrito norte de Illinois que acusen a todas esas personas del delito más grave que se pueda demostrar con arreglo a la ley".