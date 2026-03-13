Cuba liberará a 51 presos tras gestiones del Vaticano: la isla tiene más de 1.200 prisioneros políticos

Publicado por Diane Hernández 13 de marzo, 2026

Cuba anunció la noche del jueves la liberación anticipada de 51 personas encarceladas, en lo que describió como un gesto de "buena voluntad" hacia el Vaticano, que históricamente ha actuado como mediador en temas sensibles relacionados con la isla.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la decisión responde a las "estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano". Según el régimen, los beneficiados son prisioneros que han cumplido una parte significativa de sus condenas y han mantenido buena conducta.

Las autoridades no divulgaron los nombres de los reclusos ni los delitos por los que fueron condenados. Tampoco refirieron que algunos de estos "posibles liberados" tengan causas políticas.

Un canal de diálogo histórico

La Iglesia católica ha desempeñado durante décadas un papel clave como mediadora y canal de diálogo entre La Habana y Washington. Su intervención fue fundamental en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015, durante el segundo mandato del expresidente Barack Obama.

En ese contexto, el pasado 28 de febrero el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia en el Vaticano por el papa León XIV durante una gira diplomática por Europa, en momentos en que Cuba atraviesa un momento complejo.

Días antes, el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, se reunió con diplomáticos estadounidenses para abordar la situación en la isla.

La última mediación de la Iglesia católica se remonta a 2025, cuando Cuba se comprometió a liberar a 553 prisioneros tras un acuerdo con el Vaticano. Ese anuncio se produjo luego de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden retirara a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, decisión que fue revertida poco después por Donald Trump al asumir la presidencia.

Dos meses más tarde, La Habana anunció la liberación de esos 553 presos, aunque organizaciones de derechos humanos señalaron que solo una parte correspondía a presos políticos, mientras que otros eran reos comunes. El gobierno cubano tampoco publicó en ese momento una lista oficial de los beneficiados.

La Iglesia católica también jugó un papel clave en 2010, cuando logró que el entonces presidente Raúl Castro liberara a unos 130 presos políticos, incluidos los 75 opositores detenidos durante la llamada 'Primavera Negra' de 2003.