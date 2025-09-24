Identifican al atacante en la instalación de la ICE en Dallas

Publicado por Leandro Fleischer 24 de septiembre, 2025

Un ataque a tiros ocurrido este miércoles en una instalación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, dejó un saldo de dos detenidos muertos y un herido. Según fuentes citadas por Fox News, el atacante fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, quien abrió fuego desde un edificio cercano antes de quitarse la vida.

De acuerdo con el reporte, Jahn disparó contra tres detenidos que se encontraban en una camioneta de transporte sin identificación y posteriormente fue hallado sin vida en una azotea cercana con un rifle. El director del FBI, Kash Patel, compartió en X una imagen que mostraba municiones de rifle grabadas con un mensaje "anti-ICE", lo que sugiere una motivación política detrás del ataque.

Este incidente ocurrió a pocos kilómetros de Prairieland, Texas, donde hace dos meses otro ataque contra una instalación de ICE dejó a 16 personas acusadas por emboscar a un oficial de policía en respuesta a reportes de vandalismo. Patel señaló en su declaración que estos ataques políticamente motivados contra las fuerzas del orden no son un hecho aislado y aseguró que el FBI liderará las investigaciones para llevar a los responsables ante la Justicia.

“Despreciable asalto al orden y la ley”



El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó el ataque como un "despreciable asalto al orden y la ley", atribuyendo la violencia a un ambiente de radicalización fomentado por discursos políticos. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que el estado seguirá apoyando a los oficiales de inmigración y que este incidente "no detendrá el arresto, detención y deportación de inmigrantes ilegales".

El vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también condenaron el ataque, criticando la retórica que compara a ICE con regímenes opresivos y destacando la labor de los agentes para mantener seguras a las comunidades.