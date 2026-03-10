El ICE solicita la custodia de un inmigrante ilegal acusado de agredir sexualmente a una niña en Utah

Publicado por Diane Hernández 10 de marzo, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó a las autoridades del condado de Summit, en Utah, que notifiquen a la agencia antes de liberar a un ciudadano mexicano de 24 años acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años en Park City, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El sospechoso, identificado como Conrrado Ahuexoteco Atrisco, fue arrestado por la policía local y enfrenta cargos por sospecha de abuso sexual forzado, considerado un delito grave de segundo grado, además de presuntamente proporcionar una declaración falsa a un agente.

Los hechos: la casa de una amiga, deportaciones y el no consentimiento

De acuerdo con reportes citados por el DHS, el incidente habría ocurrido en el apartamento de una amiga de la víctima. La menor se encontraba viendo videos en su teléfono cuando el acusado se acercó y le pidió verlos con ella. Posteriormente se sentó en la cama junto a la joven y, según la denuncia, comenzó a tocarla sin su consentimiento. La víctima declaró a la policía que le pidió que se detuviera.

La adolescente horas después contó de lo ocurrido a su madre y a un consejero escolar de la escuela secundaria Park City.

Funcionarios federales indicaron que Ahuexoteco Atrisco había ingresado previamente a Estados Unidos junto a su madre cerca del desierto de Sonora, donde ambos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y deportados a México. Según el DHS, el hombre habría vuelto a entrar al país en una fecha posterior.

El caso continúa bajo investigación

El ICE informó que presentó una orden de detención el 5 de marzo, solicitando a las autoridades locales que notifiquen a la agencia antes de cualquier posible liberación del acusado.

Por su parte, los fiscales del caso han solicitado que el sospechoso permanezca detenido al considerar que existe riesgo de fuga.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades no han informado aún sobre la fecha de la próxima audiencia judicial.