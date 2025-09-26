Trump firma un memorando que ordena medidas contra la "violencia política organizada"

Publicado por Williams Perdomo 26 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este jueves un memorando en el que ordena que se tomen medidas contra la "violencia política organizada". Entre las acciones propuestas por el republicano se encuentra destinar fondos para prevenir y proteger al país de las amenazas.

"Estados Unidos requiere una estrategia nacional para investigar y desmantelar las redes, entidades y organizaciones que fomentan la violencia política, de modo que las fuerzas del orden puedan intervenir en las conspiraciones criminales antes de que resulten en actos políticos violentos", dijo el presidente Trump en el memorando en el que recordó el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y el ataque a la sede del ICE en Dallas.

En ese sentido, el mandatario señaló que mediante esta estrategia integral, las fuerzas del orden desmantelarán y erradicarán las redes, entidades y organizaciones que -aseguró- promueven la violencia organizada, la intimidación violenta, las conspiraciones contra los derechos de los estadounidenses.

El republicano explicó que el Grupo de Trabajo Conjunto Nacional contra el Terrorismo y sus oficinas locales coordinarán y supervisarán una estrategia nacional integral para investigar, procesar y desmantelar "a las entidades e individuos involucrados en actos de violencia política e intimidación diseñados para reprimir la actividad política legal u obstruir el Estado de derecho. Esta estrategia incluirá las medidas de investigación".

Además, Trump indicó que "la fiscal general y el secretario de seguridad nacional designarán el terrorismo doméstico como área de prioridad nacional y desarrollarán programas de subvenciones adecuados para asignar fondos a las fuerzas del orden para detectar, prevenir y proteger contra las amenazas derivadas de esta área".