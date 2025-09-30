La Administración Trump deporta a cientos de iraníes tras un acuerdo con Teherán

Publicado por Carlos Dominguez 30 de septiembre, 2025

Estados Unidos deportará a Irán a cientos de ciudadanos iraníes, lo que supone un raro caso de cooperación directa entre ambos países. El primer grupo de 120 personas llegaría al país islámico en uno o dos días.

Un vuelo fletado por EEUU partió de Luisiana y viajó a Irán vía Qatar a principios de esta semana, informó el martes The New York Times (NYT), citando a dos altos funcionarios iraníes implicados en las negociaciones y a un funcionario estadounidense con conocimiento de los planes.

La deportación se produjo tras meses de negociaciones entre Washington y Teherán, a pesar de las continuas tensiones en torno a la política nuclear y las sanciones impuestas al régimen de los ayatolás.

Las identidades de los iraníes y sus motivos para emigrar a Estados Unidos no están del todo claros, según el NYT, que informó que algunos se ofrecieron voluntariamente a abandonar el país tras haber permanecido durante meses en centros de detención.

De acuerdo a The New York Times, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní estaba coordinando el regreso de los deportados, a quienes se había asegurado que estarían a salvo y no tendrían ningún problema.