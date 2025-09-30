Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La Administración Trump deporta a cientos de iraníes tras un acuerdo con Teherán

Las deportaciones se producen tras meses de negociaciones entre Washington y Teherán, a pesar de las continuas tensiones en torno a la política nuclear y las sanciones impuestas al régimen de los ayatolás.

Centro de Procesamiento de El Paso del ICE

Centro de Procesamiento de El Paso del ICEJustin Hamel/AFP.

Carlos Dominguez
Publicado por
Carlos Dominguez

Estados Unidos deportará a Irán a cientos de ciudadanos iraníes, lo que supone un raro caso de cooperación directa entre ambos países. El primer grupo de 120 personas llegaría al país islámico en uno o dos días.

Un vuelo fletado por EEUU partió de Luisiana y viajó a Irán vía Qatar a principios de esta semana, informó el martes The New York Times (NYT), citando a dos altos funcionarios iraníes implicados en las negociaciones y a un funcionario estadounidense con conocimiento de los planes.

La deportación se produjo tras meses de negociaciones entre Washington y Teherán, a pesar de las continuas tensiones en torno a la política nuclear y las sanciones impuestas al régimen de los ayatolás.

Las identidades de los iraníes y sus motivos para emigrar a Estados Unidos no están del todo claros, según el NYT, que informó que algunos se ofrecieron voluntariamente a abandonar el país tras haber permanecido durante meses en centros de detención.

De acuerdo a The New York Times, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní estaba coordinando el regreso de los deportados, a quienes se había asegurado que estarían a salvo y no tendrían ningún problema.

Teherán confirma las expulsiones

Irán confirmó el martes el regreso esta semana al país de 120 de sus ciudadanos expulsados por Estados Unidos, en el marco de la política antiinmigración que lleva a cabo el presidente Donald Trump.

"Se espera que 120 personas sean expulsadas y regresen al país en los próximos dos días", declaró a la agencia Tasnim un responsable de asuntos consulares del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Nushabadi.

"Los servicios de inmigración estadounidenses han decidido expulsar a unos 400 iraníes que actualmente están presentes en Estados Unidos, y que la mayoría ingresaron de manera ilegal", agregó.

Recomendaciones

tracking