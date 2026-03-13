El FBI captura a Samuel Ramírez Jr., uno de los diez fugitivos más buscados
El delincuente apenas llevaba algo más de una hora en la lista de los diez fugitivos más buscados por la oficina federal.
Apenas una hora después de ser incorporado en la lista de los diez fugitivos más buscados, el FBI capturó a Samuel Ramírez Jr. en el estado mexicano de Sinaloa.
Ramírez Jr. está acusado en el estado de Washington de asesinar a dos mujeres y herir a otra persona en un bar en 2023. Tras el suceso, el FBI documentó que el acusado huyó del país hasta que se dio con su paradero y se procedió a su detención en la ciudad de Culiacán.
"A diferencia de la administración anterior, este Departamento de Justicia está arrestando a los diez criminales más buscados del FBI tan pronto como se agregan a la lista", señaló la fiscal general, Pam Bondi, a través de un comunicado.
"La detención de Samuel Ramírez Jr. es resultado directo de la incansable búsqueda de justicia del FBI para las víctimas y sus familias", agregó el director del FBI, Kash Patel. "Sus actos de violencia sin sentido lo colocaron en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, y es ese mismo compromiso con las víctimas lo que lo ha traído ante la justicia hoy".
Ramírez Jr. apenas llevaba una hora y 13 minutos entre los diez fugitivos más buscados por el FBI hasta que fue capturado. La oficina federal ofrecía una recompensa de $1.000.000 por información que condujese hacia su paradero.