Las ventas de viviendas usadas repuntaron en febrero y superaron las expectativas

Publicado por Carlos Dominguez I afp 10 de marzo, 2026

Las ventas de viviendas usadas repuntaron un 1,7% en febrero respecto a enero y superaron las previsiones de los analistas, impulsadas por el descenso de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios.

Los tipos de interés de las hipotecas a 30 años —las más comunes en el país— han bajado desde el 8 % registrado a finales de 2023 hasta situarse en torno al 6 %.

"Las viviendas están siendo más accesibles y los consumidores lo están notando", señaló Lawrence Yun, economista jefe de la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), en un comunicado.

Asimismo, la NAR sostiene que las ventas mes a mes aumentaron en el Medio Oeste, el Sur y el Oeste, pero cayeron en el Noreste. Según la organización, en términos interanuales, las ventas subieron en el Sur y disminuyeron en el Noreste, el Medio Oeste y el Oeste.

Las ventas de viviendas usadas sorprenden al alza

De acuerdo con los datos difundidos el martes por la NAR, durante el segundo mes del año se registraron 4,09 millones de operaciones en tasa anualizada, es decir, la proyección de ventas para 12 meses si las condiciones actuales se mantuvieran.

El consenso de expertos recogido por MarketWatch anticipaba, en cambio, una disminución del ritmo de ventas hasta los 3,86 millones anualizados.

Las secuelas de la pandemia siguen frenando la actividad

Pese a los recientes indicios de mejora, el mercado inmobiliario aún arrastra las secuelas de la pandemia, que alteró profundamente los patrones de compra y la dinámica del sector.

“Aun así, queda un largo camino por recorrer para volver a los niveles de actividad transaccional previos a la pandemia. Hoy existen más de seis millones de empleos adicionales respecto a 2019, pero las ventas de viviendas al año han caído en un millón. Pese al modesto aumento en las ventas, la demanda real de vivienda sigue siendo débil en comparación con el crecimiento salarial y la creación de empleo. El inventario está aumentando, aunque de forma muy lenta”, declaró Lawrence Yun.