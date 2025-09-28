Las autoridades demócratas de Oregon y Portland cargan contra el despliegue de tropas

Publicado por Israel Duro 28 de septiembre, 2025

El alcalde demócrata de Portland, Keith Wilson, cargó en la tarde del sábado contra el anuncio de Donald Trump de enviar tropas a esta localidad para reforzar la seguridad de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y combatir a “terroristas domésticos”, en referencia a miembros de Antifa. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, aseguró que mantiene conversaciones directas con el presidente y que trata de hacerle ver que en la ciudad "no hay insurreción".

El número de efectivos militares necesarios en Portland y en cualquier otra ciudad estadounidense es cero. "No necesitamos ninguna intervención. No es un objetivo militar. Si el presidente Trump viniera a Portland hoy, lo que encontraría es gente montando en bicicleta, haciendo deporte, disfrutando del sol, comprando comestibles o productos de un mercado de agricultores".

Las imágenes de ataques "fueron recicladas y luego recicladas de nuevo"

Según Wilson, las imágenes de vándalos atacando instalaciones del ICE "eran de hace cinco años" y que "fueron recicladas y luego recicladas de nuevo" para hacer parecer que eran actuales. "Hemos tenido conversaciones difíciles, y hemos hecho un trabajo importante en los años transcurridos desde que se tomó esa filmación, reformamos nuestro sistema de seguridad pública. Hemos vuelto a centrarnos en nuestra comunidad y en nuestra economía, y hemos redoblado nuestros esfuerzos para ayudar a nuestros más vulnerables".

Además, el alcalde apuntó que el presidente debería enviar "cientos de ingenieros, o profesores, o trabajadores de divulgación" a Portland en lugar de una "breve, costosa e infructuosa demostración de fuerza."

"Estoy profundamente decepcionado con la irresponsabilidad del gobierno federal"

"Estoy profundamente decepcionado con la irresponsabilidad del gobierno federal. A fin de cuentas, esto puede ser una demostración de fuerza, pero eso es todo lo que es. Es un gran espectáculo, y después del gran espectáculo, todo el mundo se va a casa. Eso es lo que quiero que ocurra hoy aquí en Portland. Tenemos una larga y orgullosa tradición de protesta pacífica. Tenemos un largo y orgulloso historial de estar a la vanguardia del cambio social positivo".

Wilson también recurrió a la retórica bélicista de otros responsables demócratas al señalar que el despliegue de las tropas era "contra" los ciudadanos, y no para combatir el crimen: "Hoy existen nuevos riesgos, riesgos que aún no comprendemos del todo. La Administración se ha negado a dar más detalles sobre lo que quieren decir cuando afirman que desplegarán toda su fuerza contra nuestra ciudad y nuestros ciudadanos".

Trump sólo habló de defender las instalaciones del ICE y combatir "terroristas domésticos"

Sin embargo, en el comunicado de Trump sólo se menciona la protección de las instalaciones del ICE "bajo asedio por los ataques de Antifa y otros grupos de Terroristas domésticos".

Wilson ya salió hace unos días a anunciar que había remitido al ICE un aviso de "violaciones de uso de la tierra" por detener ilegales. De acuerdo con Wilson, la instalación de inmigración en la ciudad no está autorizada a mantener a los detenidos bajo custodia durante más de 12 horas, algo que habría hecho en unas 25 ocasiones desde octubre de 2024, según el análisis de datos de la ciudad. Esto permitiría a las autoridades locales a obligar al ICE a trasladarse, si la instalación no investiga y responde por las violaciones.

"No hay insurrección. No hay amenaza para la seguridad nacional"

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, se sumó a los argumentos de Wilson, aunque en un tono más sereno. En una publicación de X, Kotek aseguró que está hablando directamente con Donald Trump y Kristi Noem para tratar de hacerles ver que "no hay insurrección. No hay amenaza para la seguridad nacional" en Portland.