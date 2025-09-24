Al menos un muerto y varios heridos en un ataque a un centro de detención del ICE en Dallas

Publicado por Diane Hernández 24 de septiembre, 2025

Varias personas resultaron heridas en un asalto registrado en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, en la mañana de este miércoles. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que en el incidente se han registrado múltiples heridos y fallecidos.

El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida, según Noem.

"Hubo un tiroteo esta mañana en el Centro de Detención del ICE en Dallas. Los detalles aún se están revelando, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos. (...) Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Esto debe detenerse. Por favor, oren por las víctimas y sus familias", escribió la secretaria de Seguridad en la red social X.

El vicepresidente J.D. Vance también repudió el atentado en las plataformas digitales.

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular el ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias", comentó citando a Noem también en X.

Noticia en desarrollo