El NWS emite alertas por tormentas eléctricas, nieve y riesgos de incendio esta semana

Publicado por Williams Perdomo 11 de marzo, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que diversas regiones de Estados Unidos experimentarán un patrón climático severo esta semana, caracterizado por lluvias intensas, tormentas eléctricas, nevadas y temperaturas extremas que baten récords.

Tormentas eléctricas y riesgo de tornados en el Valle de Ohio y el Atlántico

El servicio explicó que se esperan lluvias y tormentas eléctricas severas este miércoles, extendiéndose desde el Valle de Ohio y el Medio Atlántico hasta la Costa del Golfo. El pronóstico advierte sobre peligros específicos en estas zonas:

Riesgo de tornados y granizo: especialmente peligrosos en el Valle Superior de Ohio y desde el este de Texas hasta el Valle Inferior del Misisipi.

Vientos fuertes: rachas capaces de causar daños estructurales.

Inundaciones locales: provocadas por lluvias intensas y persistentes.

Un frente frío avanzará hacia la Costa Este entre la noche del miércoles y el jueves, lo que permitirá una disminución gradual de la actividad eléctrica en la mayoría de las áreas afectadas.

Nieve y acumulación de hielo: de los Grandes Lagos a Nueva Inglaterra

Tras el paso del sistema frontal, las condiciones invernales retomarán el protagonismo. se pronostican caída de nieve y formación de hielo en una franja que abarca desde los Grandes Lagos hasta el norte de Nueva Inglaterra.

Máxima acumulación: se espera que los mayores niveles de nieve se registren en los Grandes Lagos Superiores y el norte de Maine.

Hielo ligero: posible presencia de capas de hielo en Michigan y sectores septentrionales de Nueva Inglaterra.

Nuevo sistema: entre el jueves y viernes, un refuerzo invernal provocará más nieve en el norte del estado de Nueva York, acompañado de ráfagas de viento en las Llanuras del Norte.

Alerta en el Pacífico Noroeste y Riesgo Crítico de Incendios

El patrón húmedo en el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte no solo continuará, sino que se intensificará. Las autoridades han emitido avisos de tormenta de nieve debido a:

Nevadas muy fuertes en elevaciones altas (acumulaciones de varios pies).

Vientos intensos que reducen la visibilidad.

Paralelamente, en las Llanuras Centrales y del Sur, la situación es opuesta. Los vientos cálidos y secos han generado un Riesgo Crítico de Incendios para este jueves, elevando la alerta para los servicios de emergencia.