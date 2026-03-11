El papa León XIV acepta la renuncia de un obispo de California arrestado por presunta malversación

Publicado por Williams Perdomo 11 de marzo, 2026

El Vaticano informó de que el papa León XIV aceptó este martes la renuncia del obispo caldeo Emanuel Shaleta, quien fue arrestado la semana pasada en San Diego acusado de malversar fondos de la Iglesia.

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la eparquía de San Pedro Apóstol de San Diego de los Caldeos (Estados Unidos de América), presentada por Mons. Emanuel Hana Shaleta, y ha nombrado a Mons. Saad Hanna Sirop, titular de Hirta, como administrador apostólico sede vacante de la misma circunscripción", dijo el Vaticano en un comunicado.

La semana pasada, la Oficina del Sheriff de San Diego confirmó que el obispo Emmanuel Shaleta fue arrestado el 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego mientras intentaba salir del país.

El arresto se produjo tras la presentación de una declaración y documentación por parte de un miembro de la iglesia de Shaleta, que señalaba un posible desfalco en la institución.

Fue arrestado por ocho cargos de malversación de fondos, ocho cargos de lavado de dinero y un cargo de agravación de delitos financieros.

"Shaleta fue trasladado y registrado en la Cárcel Central de San Diego por los cargos antes mencionados. Actualmente se encuentra detenido bajo fianza de $125,000 y el tribunal aprobó una orden de detención en virtud del artículo 1275.1 del Código Penal", detalló la oficina.