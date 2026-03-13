'Otro' frente del conflicto en Oriente Medio: pulso entre España y Argentina por la sede de la Finalissima

El combinado nacional de Argentina, en un juego frente a España en 2018. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 13 de marzo, 2026

El mundo está muy atento a todo cuanto sucede en Oriente Medio. El conflicto armado entre la entente estadounidense-israelí e Irán ha alterado no solo la situación geopolítica. También otros ámbitos. Un ejemplo es el deportivo.

Varias competiciones y eventos que estaban programados para disputarse en países de la región se han visto obligados a posponerse o a buscar otro lugar donde poder celebrarse. Entre todos ellos, la Finalissima. El combinado nacional de España, como campeón de la Eurocopa, y el de Argentina, como campeón de la Copa América, iban a verse las caras en el Lusail Stadium de Qatar el 27 de marzo.

La situación actual en Oriente Medio hizo que la Federación Qatarí de Futbol (QFA) suspendiese todas las competiciones que organiza hasta nueva orden. A priori, la Finalissima no se ve afectada, puesto que no es un evento competencia de las autoridades qataríes. Es responsabilidad tanto de la UEFA como de la CONMEBOL, con el amparo de la FIFA.

Sin embargo, tanto el organismo europeo como el sudamericano insinuaron que debía buscarse un nuevo estadio, en otro país ajeno al conflicto, en el que se pudiese disputar el tan esperado juego.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región", informó la UEFA en un comunicado enviado a AFP la semana pasada, agregando que pronto se conocería la decisión absoluta respecto al juego entre España y Argentina, sin descartar definitivamente que se mantenga al Lusail Stadium de Qatar como sede o que, incluso, se suspenda el evento.

"La idea de todos es jugar", sostuvo una fuente de la CONMEBOL.

Pulso entre España y Argentina por albergar la Finalissima

A partir de esas declaraciones se desató una oleada de rumores, todos ellos vinculados al lugar donde se va a disputar la Finalissima. Se especuló con Londres, con Roma, con Lisboa e, incluso, con alguna ciudad de Estados Unidos.

Con todas esas ubicaciones, en teoría, descartadas, han entrado dos nuevas localizaciones, cada una de ellas impulsada por cada una de las federaciones nacionales y confederaciones que estarán representadas en la Finalissima.

La primera es Madrid, concretamente el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid es la sede que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la UEFA han puesto sobre la mesa para albergar el enfrentamiento entre España y Argentina.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) propone que sea Buenos Aires la ciudad y el Estadio Monumental, hogar del River Plate, el terreno de juego en donde se dispute la Finalissima.

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", señaló Claudio Tapia, presidente de la AFA, tras reunirse con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, en declaraciones recogidas por AFP.

La decisión definitiva sobre el lugar donde se disputará la Finalissima se conocerá en las próximas horas o días, cuando las federaciones española y argentina, junto con la UEFA y la CONMEBOL, lleguen a un acuerdo apto para ambas partes.