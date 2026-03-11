Florida: el ICE pide retener a un inmigrante ilegal acusado de matar a golpes a su sobrino de 3 años

Publicado por Diane Hernández 11 de marzo, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Samuel Antonio Maldonado-Erazo, un inmigrante indocumentado hondureño de 28 años acusado de homicidio agravado tras la muerte de su sobrino de tres años, ocurrida el 4 de marzo en el condado de Escambia, Florida.

Según las autoridades, el menor —ciudadano estadounidense— presentaba lesiones consistentes con maltrato prolongado. De acuerdo con el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons, el niño sufrió al menos 17 golpes en la cabeza, hematomas extensos, quemaduras intencionales, fractura de clavícula, varias costillas rotas —una de ellas completamente desprendida de la columna vertebral— y un páncreas seccionado a causa de traumatismo contundente.

Informes locales señalan que Maldonado-Erazo llevó al niño consigo al trabajo pese a que el menor mostraba signos evidentes de grave sufrimiento. El niño fue trasladado al hospital después de que alguien llamara al 911 para reportar que se encontraba en paro cardíaco, pero posteriormente falleció.

Tras el arresto del sospechoso el 5 de marzo, ICE presentó una orden de detención para solicitar a las autoridades locales que notifiquen a la agencia antes de cualquier posible liberación.

Un caso "absolutamente repugnante"

De acuerdo con ICE, Maldonado-Erazo ingresó ilegalmente a Estados Unidos en agosto de 2021 y fue deportado de inmediato. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año volvió a entrar ilegalmente al país —lo cual constituye un delito grave— y fue liberado bajo las políticas migratorias vigentes en ese momento.

En mayo de 2023, un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra.

La subsecretaria adjunta de ICE, Lauren Bis, calificó el caso como "absolutamente repugnante" y señaló que demuestra la importancia de la cooperación entre autoridades locales y federales para retirar de las comunidades a delincuentes peligrosos.

El ICE anuncia nuevos arrestos de inmigrantes ilegales acusados o condenados

En un comunicado separado, ICE informó sobre la detención de varios inmigrantes ilegales en diferentes partes del país que han sido condenados o acusados de delitos graves, incluidos abuso infantil, violación y agresión sexual.

La agencia señaló que cerca del 70% de los arrestos que realiza corresponden a inmigrantes ilegales acusados o condenados por delitos en Estados Unidos.

Entre los arrestos recientes se encuentran: Tuan Thanh Nguyen, inmigrante ilegal de Vietnam , condenado en cuatro ocasiones por sodomía estatutaria y dos veces por abuso de menores en St. Louis, Missouri.

, condenado en cuatro ocasiones por sodomía estatutaria y dos veces por abuso de menores en St. Louis, Missouri. Erick Castaneda-Barahona, inmigrante ilegal de Honduras , condenado por violación en Nueva York.

, condenado por violación en Nueva York. Efraín Méndez-Cabrera, inmigrante ilegal de México , arrestado por agresión sexual en Oakland, California.

, arrestado por agresión sexual en Oakland, California. Ronny Rojas-Hernández, inmigrante ilegal de Venezuela , condenado por agresión que causó lesiones corporales en Austin, Texas.

, condenado por agresión que causó lesiones corporales en Austin, Texas. Ronaldo Rojas-Flores, inmigrante ilegal de México, condenado por encarcelamiento falso y agresión conyugal en Salinas, California.

La subsecretaria adjunta Lauren Bis afirmó que los inmigrantes ilegales que cometen delitos violentos o que se aprovechan de personas vulnerables "nunca deberían poder permanecer en Estados Unidos".

Según ICE, durante la actual Administración se han expulsado más de 713,000 inmigrantes ilegales del país.