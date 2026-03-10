Baltimore: un oficial fue baleado durante un tiroteo
Las autoridades pidieron evitar la zona mientras continúa la investigación.
La Policía de Baltimore informó de que un agente y un sospechoso recibieron disparos este martes durante lo que las autoridades describieron como un "incidente de tirador activo".
"El Departamento de Policía de Boston (BPPD) se encuentra en la escena de un incidente con un tirador activo en la cuadra 6200 Park Heights Avenue", dijo la policía en un breve comunicado.
BPD is on scene of an Active Shooter Incident in the 6200 block of Parl Heights Avenue. An officer has been shot & transported to Shock Trauma. A suspect was also shot. Avoid the surrounding areas. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/DPEYz42dT3— Baltimore Police (@BaltimorePolice) March 10, 2026
Entre tanto, la policía de Baltimore le dijo a Fox News Digital en un correo electrónico que el tiroteo "no ocurrió en una sinagoga o institución religiosa".