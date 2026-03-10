Baltimore: un oficial fue baleado durante un tiroteo

Publicado por Williams Perdomo 10 de marzo, 2026

La Policía de Baltimore informó de que un agente y un sospechoso recibieron disparos este martes durante lo que las autoridades describieron como un "incidente de tirador activo".

"El Departamento de Policía de Boston (BPPD) se encuentra en la escena de un incidente con un tirador activo en la cuadra 6200 Park Heights Avenue", dijo la policía en un breve comunicado.

Además, las autoridades pidieron evitar la zona mientras continúa la investigación.

Entre tanto, la policía de Baltimore le dijo a Fox News Digital en un correo electrónico que el tiroteo "no ocurrió en una sinagoga o institución religiosa".