Los republicanos acusan a Pritzker de aumentar la retórica contra los agentes del ICE

Publicado por Santiago Ospital 30 de septiembre, 2025

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, aseguró que la Administración pretende añadir 100 tropas militares a su contingente migratorio en el estado, en una combativa conferencia de prensa en la que criticó los operativos del fin de semana en Chicago. "Salgan de Chicago", espetó al Gobierno.

Tras criticar la política migratoria federal, el demócrata pidió a los ciudadanos del estado que grabaran los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE): "Gente de Illinois, necesitamos su ayuda. Saquen sus teléfonos móviles, graben y narren lo que ven. Publíquenlo en las redes sociales. Pidan pacíficamente los números de placa y la identificación".

Mensaje que luego replicó en redes sociales:

Las palabras de Pritzker llegan tras un fin de semana de patrullaje y detenciones en Chicago, con cruces con grupos de manifestantes. El gobernador apuntó contra el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, "el principal infractor del ICE", acusándolo de "liderar los disturbios y causar caos".

"Bovino incluso admitió, de forma oficial, que están realizando detenciones basándose en ‘el aspecto’", añadió el demócrata: "El ICE está yendo de acá para allá, acosando a la gente por no ser blanca".

La respuesta republicana: más retórica incendiaria contra los agentes

El propio Bovino salió durante los operativos a hacer frente a algunas críticas del gobernador durante el fin de semana.

"¿Eliminar a un terrorista miembro de un cartel de las calles de Chicago hace que la comunidad sea más segura? Creemos que sí. De nada, Chicago”, replicó a la acusación del gobernador que los operativos volvían más insegura la ciudad. "Esto es lo que pasa cuando, para variar, sales a las calle y caminas", añadió.

Bovino aseguró, además, en respuesta a un comentario, que "el 95% de las personas con las que nos encontramos dijeron que se alegraban de que estuviéramos allí". "Una pareja de Europa nos pidió si la familia podía hacerse una foto con nosotros".

También aseguró que dos manifestantes habían ido con "pistolas cargadas": "En lugar de mostrar su punto, ahora tienen que mostrar el dinero para pagar una fianza". Por medio de sus cuentas oficiales, el ICE identificó a dos manifestantes armados como Jocelyne Robledo y Ray Collins:

Desde el GOP, describieron las palabras de Pritzker como un ejemplo más de la retórica demócrata contra los agentes. Retórica, que, aseguran, pone en riesgo a los uniformados.

"Los demócratas de Illinois son el partido de la violencia", aseguró el Partido Republicano de Illinois compartiendo un video de manifestantes gritando "disparen al ICE" afuera de un centro de procesamiento chicagoense. "Los ataques contra los agentes del ICE han aumentado más de un 800%, y los demócratas lo celebran… Estos viles ataques deben ser condenados de inmediato, y el silencio es complicidad".

"Días después de que manifestantes gritaran 'disparen al ICE', JB Pritzker afirma que las agresiones provienen de la agencia y "no de los manifestantes", señalaron desde el Comité Nacional Republicano. Sostuvieron, asimismo, que más de 550 inmigrantes ilegales habían sido detenidos, en contra de las declaraciones del gobernador de que "nada de lo que Trump está haciendo logra que Illinois sea más seguro".