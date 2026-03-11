El FBI halla residuos explosivos en una investigación del intento de atentado frente a la residencia de Mamdani

Publicado por Sabrina Martin 10 de marzo, 2026

La oficina en Nueva York del FBI informó este martes que sus agentes localizaron residuos explosivos durante el registro de un trastero que se cree está relacionado con un intento de atentado ocurrido el fin de semana frente a la residencia oficial del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Según explicó la agencia en una publicación en la red social X, técnicos en explosivos del FBI, junto con escuadrones antibombas locales, llevaron a cabo una detonación controlada del material encontrado para garantizar la seguridad de los agentes y de otras personas en el área.

La oficina también indicó que la operación contó con el apoyo de la oficina del FBI en Filadelfia, así como de agencias locales de Middletown y Newton, que asistieron a los investigadores durante la noche mientras se desarrollaban las tareas relacionadas con el caso.

Cargos por intento de atentado

El hallazgo se produjo un día después de que fiscales federales presentaran cargos contra dos personas por su presunta participación en un ataque planificado cerca de la Mansión Gracie, la residencia oficial de Mamdani.

Una denuncia penal presentada el lunes en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Emir Balat e Ibrahim Kayumi de un presunto intento de atentado terrorista contra manifestantes y contramanifestantes que se encontraban frente a la residencia del alcalde.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó en redes sociales fotografías de los dos acusados sosteniendo lo que describió como artefactos explosivos que, según la denuncia penal, intentaron detonar durante el evento.

Referencias al ISIS durante la detención

grupo terrorista ISIS durante su detención.

En un mensaje publicado en X, Bondi afirmó que ambos fueron acusados de intentar perpetrar un

De acuerdo con la denuncia, Balat y Kayumi hicieron referencia aldurante su detención.En un mensaje publicado en X, Bondi afirmó que ambos fueron acusados de intentar perpetrar un atentado inspirado por ese grupo. También señaló que las autoridades federales no permitirán que esa ideología amenace al país y que las fuerzas del orden continuarán vigilantes.

Reacción del alcalde

El alcalde Mamdani reaccionó a los cargos presentados contra los dos sospechosos en una publicación en redes sociales realizada el lunes.

En su mensaje, el alcalde afirmó que Balat y Kayumi han sido acusados de cometer un acto de terrorismo y de proclamar lealtad al ISIS. También sostuvo que los acusados deben rendir cuentas por sus acciones y aseguró que las autoridades seguirán trabajando para mantener la seguridad de los neoyorquinos.