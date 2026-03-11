Publicado por Virginia Martínez 11 de marzo, 2026

Una camioneta atravesó una barricada de seguridad cerca de la Casa Blanca la madrugada de este miércoles. La policía detalló que la situación obligó a cerrar el área en el centro de Washington durante la hora pico de la mañana.

El conductor fue detenido y no se reportaron heridos tras el incidente ocurrido antes del amanecer en Lafayette Square, justo al norte de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial, dijo en un comunicado que estaba "investigando un vehículo sospechoso. El conductor ha sido detenido y está siendo interrogado".

La seguridad en Washington ha sido reforzada debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La policía cerró varias calles importantes alrededor de la Casa Blanca, impidiendo que los empleados del Gobierno y los trabajadores de la ciudad llegaran a sus oficinas, mientras que la congestión del tráfico paralizaba el área.

Decenas de vehículos de emergencia con luces intermitentes estaban en el lugar mientras turistas y residentes esperaban que las calles volvieran a abrir, revisando sus teléfonos para obtener las últimas actualizaciones.