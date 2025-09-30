Nevada es el primer estado retirado de la lista santuario de la Administración Trump

Publicado por Liam Hibbert | The Center Square contributor 30 de septiembre, 2025

Tras el acuerdo del gobernador republicano Joe Lombardo a la plena cooperación federal en la aplicación de la ley de inmigración, Nevada se convierte en el primer estado retirado de la lista de jurisdicciones santuario de la Administración Trump.

La Oficina del Gobernador y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para alinear aún más a Nevada con la política federal de inmigración.

"A pesar de los intentos del fiscal general de implementar políticas de santuario, Nevada no es un estado santuario, nunca lo ha sido y nunca lo será bajo mi liderazgo", dijo Lombardo en la declaración el viernes por la tarde. "El acuerdo del Estado con el Departamento de Justicia de hoy reafirma nuestro compromiso de seguir la ley federal de inmigración en Nevada".

El memorando de nueve páginas entre el DOJ y la Oficina del Gobernador incluía cuatro compromisos que el estado asumía con el Gobierno federal sobre aplicación de la ley de inmigración, sin que la Administración Trump se comprometiera con Nevada.

El primer compromiso era que el estado reservara fondos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para los sheriffs de Nevada "que hayan demostrado un compromiso para facilitar las operaciones de ICE".

A principios de este año, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando la inmigración a lo largo de la frontera sur una emergencia nacional. La semana pasada, un juez federal dictaminó que Trump no puede exigir a los estados que cooperen en la aplicación de las leyes de inmigración para recibir fondos de emergencia a través de FEMA.

2025 ha sido testigo de un elevado número de declaraciones de emergencia por parte de Trump, que realizó nueve de ellas al amparo de la Ley de Emergencias Nacionales de 1976.

Las emergencias permiten al presidente ejercer una amplia gama de poderes - desde gastar dinero de los impuestos hasta imponer aranceles - sin la aprobación del Congreso.

El segundo compromiso de Nevada fue desplegar la Guardia Nacional de Nevada en labores administrativas para la aplicación de la ley federal de inmigración dentro del estado. Lombardo había accedido previamente a esto, aunque también dejó la posibilidad de despliegue fuera de Nevada.

El tercer compromiso que acordó la Oficina del Gobernador fue luchar contra el fiscal general de Nevada Aaron Ford, demócrata, y la Legislatura en sus políticas de inmigración. Eso incluye la firma de órdenes ejecutivas. Los demócratas tienen mayoría tanto en la Asamblea estatal como en el Senado, pero carecen de votos suficientes para anular los vetos de Lombardo.

"Nevada tomará las medidas disponibles en la ley para contrarrestar cualquier acción que el fiscal general de Nevada y la Legislatura de Nevada puedan tomar para promulgar políticas ilegales de santuario", rezaba el memorando.

El último acuerdo consistía en permitir al Gobierno federal añadir nuevas cláusulas al acuerdo según lo considere oportuno.

El memorando entró en vigor inmediatamente.

La Oficina del Gobernador no concedió el lunes una entrevista telefónica solicitada por The Center Square, pero remitió a este medio a la declaración mencionada anteriormente en esta historia.

Otra declaración provino de los financiadores de la reelección PAC Mejor Nevada, quienes destacaron la oposición previa de Ford a la aplicación local de la ley de inmigración.

El candidato demócrata a gobernador patrocinó un proyecto de ley en 2017 que habría prohibido a los funcionarios locales aplicar la ley de inmigración.

"Nunca he apoyado el santuario para criminales", dijo Ford en un comunicado. "La designación de santuario por parte de la Administración Trump ocurrió bajo la mirada del gobernador Lombardo, que es otro fracaso más de su mandato".

No está claro exactamente cómo la designación de estado santuario habría impactado a Nevada.

Además de Lombardo y Ford, la carrera por la gobernación de 2026 cuenta con otro demócrata, el comisionado del condado de Washoe Alexis Hill, y otro republicano que declaró en agosto que se presenta, el empresario del valle de Las Vegas Matthew Winterhawk. Lombardo y Ford son considerados los favoritos.

Para entrar oficialmente en la carrera, los candidatos deben presentar su candidatura el próximo año entre el 2 y el 13 de marzo, según la Oficina del Secretario de Estado de Nevada.

