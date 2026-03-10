De la cocina al sueño americano: la 'Ley del Tamal' abre las puertas a los emprendedores en Colorado

Publicado por Diane Hernández 10 de marzo, 2026

Desde tamales hasta tortas y burritos: lo que durante años ha sido una tradición en muchas comunidades podría convertirse en una oportunidad económica legal para miles de familias en Colorado.

Legisladores estatales avanzaron recientemente con el proyecto HB26-1033 Tamale Act, conocido popularmente como la 'Tamale Act', una iniciativa que busca ampliar las oportunidades para que cocineros caseros puedan vender alimentos preparados en sus propias cocinas. La propuesta acaba de superar el Comité de Agricultura, Agua y Recursos Naturales de la Cámara estatal y ahora se dirige al Comité de Apropiaciones.

El proyecto es impulsado por los representantes estatales Ryan Gonzalez y Monica Duran, quienes sostienen que la medida pretende apoyar a pequeños emprendedores y reconocer el valor cultural de la cocina casera en comunidades como la hispana.

De la cocina de casa al emprendimiento

La iniciativa ampliaría el alcance de la ley conocida como Colorado Cottage Foods Act, que desde 2012 permite vender ciertos alimentos preparados en casa, como panes, mermeladas o especias, directamente al consumidor. Sin embargo, hasta ahora la normativa prohibía vender alimentos que requieran refrigeración o que contengan carne.

Permitir la venta de alimentos caseros que requieren refrigeración o contienen carne.

que requieren refrigeración o contienen carne. Exigir que los productores completen un curso de seguridad alimentaria y manejo de alimentos.

Eliminar el límite actual de 10.000 dólares anuales de ingresos para este tipo de negocios caseros.

Un guiño a la tradición culinaria latina

Para muchos de sus impulsores, la ley también tiene un fuerte componente cultural. La representante Duran recordó recientemente que su propia abuela, inmigrante y trabajadora agrícola, terminó ganándose la vida cocinando para otros trabajadores cuando ya no pudo continuar en el campo.

"Servía tamales, burritos, frijoles y arroz con orgullo y resiliencia. Era emprendedora antes de que alguien la llamara así", explicó la legisladora al defender la iniciativa.

Los promotores de la propuesta sostienen que legalizar estas ventas reconoce una realidad que ha existido durante décadas en barrios y comunidades: las cocinas familiares como semillero de pequeños negocios.

Un primer paso hacia negocios más grandes

Los defensores del proyecto argumentan que muchas empresas gastronómicas comienzan precisamente así: en una cocina doméstica.

El gobernador Jared Polis señaló que la legislación busca eliminar barreras innecesarias para los cocineros caseros y permitir que algunos de ellos puedan eventualmente convertir su talento culinario en food trucks, restaurantes o pequeños negocios locales.

"Algunos de nuestros restaurantes favoritos comenzaron en una cocina casera", afirmó el gobernador al respaldar la iniciativa.

Debate sobre seguridad alimentaria

No obstante, la propuesta también ha generado debate. Algunos críticos han expresado preocupaciones sobre los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos cuando se trata de platos que contienen carne o requieren refrigeración.

Para abordar esas inquietudes, el proyecto incluye requisitos de capacitación en seguridad alimentaria y permite a las autoridades sanitarias investigar y sancionar posibles violaciones si se presentan quejas o problemas de salud pública.

Imagen de archivo de una venta de tamalesMLIVE.COM /Landov /Cordon Press.

En esencia, la llamada Ley del Tamal busca convertir una tradición profundamente arraigada —la de cocinar para la comunidad— en una vía legal para emprender. Y en un estado con una creciente población latina, muchos ven en la medida algo más que una reforma económica: un reconocimiento a las recetas, historias y sueños que nacen en la cocina del hogar.