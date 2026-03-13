Radiografía del poder cubano: las figuras clave del régimen

Publicado por Diane Hernández 13 de marzo, 2026

El sistema político cubano está estructurado formalmente alrededor del Partido Comunista de Cuba, pero en la práctica el poder se organiza en tres niveles: el núcleo histórico del castrismo, el aparato militar y de seguridad, y el gobierno civil que gestiona la administración del Estado. A su alrededor opera una red económica dominada por empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas.

El núcleo histórico del poder

El expresidente cubano Raúl CastroAFP.

Raúl Castro Sigue siendo considerado el arquitecto del modelo actual de poder.

Durante décadas, el poder real en Cuba se concentró en la figura de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y uno de los principales comandantes de la revolución de 1959. Tras asumir la presidencia del régimen en 2008, Raúl consolidó un sistema en el que el ejército se convirtió en el principal actor político y económico del país.

Aunque oficialmente se retiró de ese cargo en 2018 y dejó la dirección del Partido Comunista en 2021, sigue siendo considerado el arquitecto del modelo actual de poder. Bajo su liderazgo se reforzó el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en sectores clave de la economía, especialmente turismo, comercio exterior y finanzas.

Raúl Castro también impulsó una transición controlada hacia una nueva generación de dirigentes, asegurándose de que el aparato militar y de seguridad continuará siendo el verdadero sostén del sistema político.

El poder militar y económico

El segundo nivel —y para muchos analistas el más decisivo— es el complejo militar-empresarial que controla gran parte de la economía cubana.

Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA)

GAESA es el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Maneja algunos de los sectores más lucrativos del país:

Turismo internacional.

Hoteles.

Tiendas en divisas.

Puertos y logística.

Comercio minorista.

Parte del sistema financiero.

Se estima que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía cubana, dependiendo del cálculo.

Durante años fue dirigido por Luis Alberto Rodríguez López‑Calleja, un general del ejército y exyerno de Raúl Castro, fue considerado durante mucho tiempo el hombre más poderoso de la economía cubana hasta su muerte en 2022.

Bajo su dirección, GAESA se convirtió en el núcleo económico del régimen. Numerosos analistas y gobiernos occidentales señalaron la opacidad financiera del conglomerado, ya que gran parte de sus operaciones no están sujetas a control público ni parlamentario.

Rodríguez López-Calleja fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su papel en el control de este sistema empresarial.

La actual jefa de GAESA Ania Guillermina Lastres Morera, una general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que asumió la presidencia ejecutiva del grupo tras la muerte en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro.



Con una larga trayectoria dentro del aparato empresarial militar, Lastres Morera pertenece al círculo de oficiales que gestionan la economía vinculada al ejército. Desde su cargo supervisa un conglomerado que controla sectores clave de la economía cubana —especialmente turismo, comercio en divisas, logística portuaria, remesas y redes de tiendas— y que concentra una gran parte de los ingresos en moneda fuerte del país.



Su perfil es discreto y poco mediático, algo habitual entre los gestores del entramado económico militar cubano, caracterizado por una fuerte opacidad financiera y escasa rendición pública de cuentas.

Una pieza clave, pero suelta dentro del poder: Raúl Guillermo 'El Cangrejo' Rodríguez Castro

Coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro (Archivo)AFP

Raúl Guillermo 'El Cangrejo' Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, se ha consolidado como una figura de enorme influencia dentro de la élite del poder cubano. Hijo de Débora Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López‑Calleja, quien dirigía el poderoso conglomerado militar GAESA, Raúl Guillermo ocupa cargos estratégicos dentro del Ministerio del Interior y de la seguridad personal de su abuelo.

Su rol como jefe de la Dirección General de Seguridad Personal lo sitúa en el núcleo de la toma de decisiones, controlando el acceso a Raúl Castro y garantizando la protección de uno de los líderes más importantes -sino el más- del régimen en la isla. Aunque no tiene un título oficial en el gobierno o el Partido Comunista, su cercanía a la cúpula le otorga un poder real que trasciende cualquier cargo formal.

Su influencia se extiende más allá de la seguridad, al estar vinculado a la red económica y política que sostiene la continuidad del régimen. Por su posición privilegiada y sus conexiones familiares, se le ha señalado como un posible intermediario en negociaciones discretas, e incluso como un actor clave en escenarios de transición política, aunque de manera confidencial. La combinación de acceso, lealtad familiar y control sobre los mecanismos de protección convierte a 'El Cangrejo' en una figura estratégica dentro del entramado del poder cubano, un ejemplo de cómo la cercanía personal al liderazgo puede traducirse en autoridad real dentro de un sistema altamente centralizado.

También se le atribuyen múltiples negocios de entretenimiento y ocio en la isla, verdaderos imperios de diversión, mientras el país se consume en la peor crisis de su historia reciente.

El aparato de seguridad e inteligencia

El mantenimiento del sistema político cubano depende en gran medida de un amplio aparato de seguridad del Estado, encargado de vigilancia interna, inteligencia y control político.

Lázaro Alberto Álvarez Casas

Ministro del Interior y responsable del sistema de seguridad del Estado. Bajo su ministerio se encuentran:

La policía nacional.

Los servicios de inteligencia.

El sistema penitenciario.

Los órganos de contrainteligencia.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado el papel de estas estructuras en la vigilancia de opositores, activistas y periodistas independientes. Se le considera como uno de los mayores responsables de la represión en Cuba.

Alejandro Castro Espín

Coronel cubano Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl CastroAFP

Coronel de inteligencia e hijo de Raúl Castro. Aunque no ocupa un cargo público especialmente visible, Alejandro Castro Espín es considerado uno de los principales estrategas de seguridad nacional del régimen.

Participó en las negociaciones secretas que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2014. Su influencia se vincula principalmente al ámbito de la inteligencia y la seguridad estratégica.

Fuentes periodísticas informaron recientemente de que, con la mediación de México, el coronel Castro Espín dirige las negociaciones con agentes de la CIA para llevar a cabo una transición en la isla.

La dirección política formal, pero sin poder real

​

Miguel Díaz‑Canel

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel (Archivo)AFP

Miguel Díaz-Canel es el actual presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista. Ingeniero electrónico de formación, ascendió durante décadas dentro del aparato político hasta convertirse en el sucesor elegido por Raúl Castro.

Aunque formalmente ocupa el cargo más alto del Estado, muchos analistas consideran que su poder está limitado por el peso de las estructuras militares y del partido.

Su gobierno ha enfrentado una profunda crisis económica y social, marcada por escasez de alimentos, inflación y apagones energéticos. Su figura también ha sido objeto de críticas tras la represión de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas.

Manuel Marrero Cruz

Primer Ministro cubano Manuel Marrero CruzAFP

Primer ministro desde 2019. Antes fue durante años ministro de Turismo, uno de los sectores más importantes de la economía cubana.

Su papel se centra principalmente en la gestión administrativa del gobierno, supervisando ministerios y políticas económicas: una decisión desacertada tras otra.

Varias publicaciones lo relacionan con vida lujosa y grandes privilegios que extiende a su familia, mientras pide sacrificios al pueblo.

Bruno Rodríguez Parrilla

El canciller del régimen cubano Bruno Rodriguez ParrillaAFP

Ministro de Relaciones Exteriores y principal portavoz internacional del régimen cubano. Diplomático de carrera, ha sido una figura central en la defensa de la dictadura en foros internacionales, especialmente en debates sobre sanciones económicas y derechos humanos.

Álvaro López Miera

Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Veterano militar cercano a Raúl Castro, es responsable del aparato militar del país.

Tras las protestas de 2021 fue incluido en listas de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos debido a su papel dentro del sistema de seguridad del Estado.

Ramiro Valdés

Ramiro Valdés Menéndez, uno de los comandantes del régimen (Archivo)AFP

Uno de los comandantes históricos de la revolución y figura emblemática del ala más dura del régimen. Fue ministro del Interior en los primeros años del gobierno revolucionario y posteriormente ocupó varios cargos en el gobierno.

Durante décadas Valdés ha sido asociado con el desarrollo del aparato de seguridad y vigilancia del Estado.

Los últimos reportes sobre su salud aseguran que permanece hospitalizado en estado crítico, aquejado de una grave enfermedad a la que hay que sumar las complicaciones lógicas de una persona que cumplirá el próximo mes de abril 94 años.



