Fue un intercambio de gritos: Trump y Bill Cassidy chocaron por la guerra con Irán

Publicado por Joaquín Núñez 24 de junio, 2026

Donald Trump discutió acaloradamente con el senador Bill Cassidy (R-LA) durante el almuerzo que el presidente mantuvo con los senadores republicanos. La discusión se produjo en relación la votación del Senado sobre la resolución de poderes de guerra. Así lo declaró el propio Cassidy y otros senadores que participaron del encuentro.

El episodio es el más reciente capítulo de una relación cada vez más tensa entre el presidente y el senador de Luisiana, quienes han chocado en reiteradas ocasiones desde enero de 2025. En efecto, Cassidy perdió su reelección al Senado este año, luego de que Trump respaldara a la congresista Julia Letlow en las primarias de Luisiana.

En este contexto, ambos volvieron a enfrentarse el miércoles en el Senado por el desarrollo de la guerra con Irán.

Trump estaba "furioso como un avispón asesino"

El episodio tuvo lugar durante un almuerzo a puertas cerradas entre Trump y miembros de la bancada republicana. Según el reporte del New York Post, el presidente cuestionó a Cassidy por haber votado a favor de una resolución para frenar la campaña militar contra Irán. Cassidy fue uno de los cuatro republicanos que votaron junto a los demócratas a favor de la resolución. Los otros tres fueron Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky).

La resolución se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, una legislación que establece mecanismos para que el Congreso supervise y limite el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos armados que no hayan sido formalmente autorizados por el Poder Legislativo.

De acuerdo con The Hill, origen de la discusión fue una pregunta lanzada al aire por el presidente: "¿Por qué alguien votaría a favor de la resolución sobre los poderes de guerra?". Según relató el propio Cassidy, se puso de pie y dijo lo siguiente: "¿Es una pregunta retórica o realmente quiere saberlo?".

"Me levanté y dije: ‘No le han dicho al pueblo estadounidense lo que está pasando. Se suponía que duraría cuatro semanas, pero ya han pasado cuatro meses. Nuestros objetivos originales no se han logrado y quiero saber qué está pasando’", relató el senador de Luisiana.

Cassidy ha expresado en varias oportunidades su preocupación por la duración del conflicto y por la información que la Administración ha compartido públicamente sobre la operación militar.

Acto seguido, Trump habría levantado el tono para cuestionar el voto del senador, lo que desembocó en un fuerte cruce. “No le gustaron mucho mis comentarios y alzó la voz. Perdí los estribos, lo cual no es apropiado; es mi lado irlandés. Igualé su tono y su volumen, y fue un intercambio de gritos”, continuó el senador.

Además, Cassidy relató algunos ataques personales lanzados por Trump: “¿Qué dice el presidente Trump? 'Oh, perdiste las elecciones', ese tipo de cosas, cualquier cosa que se le ocurra para menospreciar a otra persona”.

El senador Roger Marshall (R-KS), declaró sarcásticamente que el intercambio había sido "muy agradable", para luego entrar en los detalles de la discusión: “Es muy parecido a una reunión de la junta directiva de un hospital, donde un grupo de médicos se gritan entre sí, pero al final encontraremos la manera de llevarnos bien. Se alzaron las voces. Creo que el presidente está muy decepcionado con la votación de ayer sobre la Ley de Poderes de Guerra”.

Otro de los senadores en expresarse sobre la discusión fue John Kennedy (R-LA). El elocuente senador de Luisiana declaró que Trump estaba "furioso como un avispón asesino por la votación sobre los poderes de guerra".

En cuanto al contenido de la reunión, el senador Mike Rounds (R-SD) señaló que la charla fue "muy buena". "Nos dio una información probablemente más completa sobre lo que estaban haciendo allí de la que habíamos escuchado hasta ahora", sumó.