Trump defiende a Infantino: "La FIFA cometería un terrible error si se planteara sustituirlo"

Gianni Infantino y Donald Trump, antes de entregar el trofeo del Mundial 2026 a España AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2026

Tras la oleada de críticas y peticiones de dimisión o de cese por haber intentado vender una porción de los derechos comerciales del Mundial y del Mundial de Clubes a entidades privadas ajenas al mundo del fútbol, Gianni Infantino vio cómo recibía uno de los respaldos que más necesitaba.

El presidente Donald Trump se pronunció acerca de toda la polémica que rodea al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y no dudó en defenderlo de todas las críticas que ha recibido.

"Es fantástico, ya que acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya celebrado jamás", escribió Trump en Truth Social, en referencia a Infantino.

"La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, se planteara siquiera sustituir al presidente Gianni Infantino", agregó el presidente.

Dese de que regresó a la Casa Blanca como presidente, Trump no ha escondido su amistad con Infantino, con el que se reunió varias veces desde enero de 2025 principalmente para hablar sobre la organización del Mundial 2026, del que Estados Unidos fue coanfitrión.

Por el momento, Infantino es el único aspirante que ha oficializado su candidatura para las próximas elecciones de la FIFA, que se celebrarán en marzo de 2027. Su objetivo es mantenerse cuatro años más al frente del máximo organismo del planeta fútbol.