Trump derrota a uno de sus críticos en el Senado: Bill Cassidy cayó en las primarias republicanas en Luisiana

Publicado por Joaquín Núñez 16 de mayo, 2026

Bill Cassidy fue derrotado en las primarias republicanas al Senado en Luisiana. El senador quedó en tercer lugar, por detrás de Julia Letlow, congresista y candidata respaldada por Donald Trump, y John Fleming, tesorero del estado. El presidente ha criticado a Cassidy en reiteradas ocasiones, por lo que respaldó a Letlow con el objetivo de derrotarlo.

Según el sistema electoral de Luisiana, si ningún candidato recibe más del 50% de los votos, los dos más votados avanzan a una segunda vuelta. Con el más del 80% de los votos contabilizados, Letlow quedó en el primer puesto con el 44%, seguida por el 28% de Fleming. Ambos se enfrentarán mano a mano el 27 de junio. El tercer lugar fue para Cassidy, que obtuvo el 24%.

De esta manera, Cassidy permanecerá en su cargo hasta enero de 2027, cuando será reemplazado por el ganador de la elección de noviembre. El actual senador republicano fue inicialmente elegido en 2014 y luego reelegido en 2020. Es uno de los pocos médicos del Senado y actualmente preside el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones.

Letlow fue la esposa de Luke Letlow, quien ganó un asiento en la Cámara de Representantes en 2020 pero falleció antes de asumir. Ella se presentó entonces en la elección especial de 2021 y ganó el escaño que le habría pertenecido a su esposo. Ganó cómodamente y desde entonces se convirtió en una gran aliada de Trump en la Cámara Baja.

La congresista obtuvo el respaldo del presidente en enero, incluso antes de oficializar su candidatura. "Conozco bien a Julia, la he visto ponerse a prueba en los niveles más altos y difíciles, ¡y es una GANADORA ABSOLUTA! Julia, orgullosa madre de dos hijos, es una persona maravillosa", escribió Trump en ese momento.

En cuanto a Fleming, fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2009 y 2017. Posteriormente, sirvió en varios puestos durante la primera Administración Trump, entre ellos subsecretario de Comercio para el Desarrollo Económico. En 2024, fue elegido como tesorero de Luisiana, mismo puesto que ocupó el otro senador del estado, John Kennedy, antes de llegar a Washington DC. Fleming se posiciona como el candidato más conservador en las primarias.

Del lado demócrata, el candidato al Senado también se definirá en una segunda vuelta entre Jamie Davis y Gary Crockett.