El petróleo se dispara por encima de los $90 por barril tras alejarse la posibilidad de un acuerdo en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 11 de agosto, 2026

Oriente Medio vuelve a golpear los mercados -y los bolsillos- de todo el mundo. La situación geopolítica de la región volvió a propiciar que el petróleo superara otra vez los 90 dólares por barril y vuelva a poner en aprietos la economía mundial.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, de referencia mundial alcanzó los 90,02 dólares por barril, lo que supone una subida de más del 2,5 % respecto al lunes, mientras que el principal contrato estadounidense, el West Texas Intermediate, se disparó un 2,7 % hasta los 84,32 dólares por barril.

Esto se produce dado que, por un lado, por lo que se sabe del acuerdo entre Irán y Omar para la nueva gestión del paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, por el que circulaba el 20% del flujo de hidrocarburos antes de la guerra, supone un duro revés para Washington, y aún queda por saber cómo responderá Trump.

Provocaciones de Teherán

La posibilidad de nuevos ataques sigue estando sobre la mesa, toda vez que Irán continúa mostrándose desafiante frente a Trump y sin aceptar -ni parece que lo vaya a hacer en el corto plazo- los puntos clave para el mandatario republicano.

Es más, durante los últimos días, Teherán comenzó a exigir compensaciones por los costes de la guerra a Washington, algo que provocó el enojo y una contudente respuesta de Donald Trump:

Irán "está pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar de los últimos cinco meses", escribió Trump, "aunque esto nunca se haya mencionado en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones".

"De la misma manera, yo también exijo compensaciones a Irán por todas las personas que han matado y herido", agregó el mandatario estadounidense, aludiendo en particular al atentado contra el buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen en 2000.

Asfixia económica con el rial iraní en niveles "basura"

Además, Trump y su entorno volvieron a insistir en la derrota del Régimen de los Ayatolás por asfixia económica. Si la situación de Teherán ya era complicada antes del conflicto, en estos momentos es extremadamente delicada.

El propio Trump compartió un gráfico en su cuenta en el que mostraba la evolución del valor de la moneda iraní, que se encuentra en estos momentos en 53 centavos de dólar por cada millón de riales, lo que califica como "basura".

Un esquema repetido: del entusiasmo a la decepción a toda velocidad

Esto se traduce en precios del petróleo más altos, considerando que "este giro se produce mientras los hutíes intentan bloquear el tráfico marítimo en el mar Rojo y las reservas mundiales de petróleo siguen disminuyendo", subraya el analista.

"El esquema se repite sin cesar: un entusiasmo inicial cuando las negociaciones parecen prometedoras, y luego ese optimismo se evapora igual de rápido" cuando no se constata ningún progreso, afirmaron los analistas de ING a AFP.

Si los inversores reaccionan tanto a las declaraciones políticas es porque esperan "un salto de la oferta de crudo si el estrecho de Ormuz se reabriera", susceptible de hacer desplomar los precios, explica John Evans, analista de PVM.