Road to Majority 2026: el activismo conservador se cita en Washington para el mayor evento de fe, libertad y familia del país

La conferencia contó con la participación del presidente Donald Trump (entonces candidato a la reelección) en 2024.Allison Bailey-Middle East Images via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de junio, 2026

La capital de los Estados Unidos se convertirá en el epicentro del pensamiento conservador con la celebración de la conferencia anual Road to Majority 2026. Organizado por la influyente organización Faith & Freedom Coalition, el evento se desarrollará desde este jueves 25 hasta el sábado 27 de junio en el Washington Hilton.

A lo largo de dieciséis años, esta cumbre se ha consolidado como la principal plataforma nacional para capacitar y movilizar a ciudadanos motivados por sus convicciones religiosas y principios occidentales.

El objetivo central de la conferencia consiste en dotar a los asistentes de herramientas prácticas, conocimientos políticos y redes de colaboración que incentiven la participación ciudadana y optimicen la movilización de votantes con miras a las elecciones legislativas de 2026.

La agenda institucional promueve la aprobación de normativas que fortalezcan el núcleo familiar, defiendan la dignidad del matrimonio tradicional, protejan el derecho a la vida y reduzcan la carga fiscal sobre los pequeños negocios y los hogares, exigiendo a su vez la moderación del gasto gubernamental.

Un foro de alto nivel con liderazgos clave

La lista de oradores confirmados para esta edición incluye a prominentes figuras del entorno republicano, secretarios gubernamentales y senadores de primera línea.

Entre los participantes destacan los secretarios Scott Bessent y Scott Turner, así como los senadores Ted Cruz, Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Bernie Moreno y Dave McCormick.

Asimismo, intervendrán legisladores como Tom Emmer, Byron Donalds, Brian Jack, Mike Kelly, Mark Harris y Barry Loudermilk, junto a activistas históricos como la Dra. Alveda King, el pastor Samuel Rodríguez y el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley.

La cobertura informativa y el debate de ideas contarán además con un protagonismo directo de los medios hispanos de tendencia conservadora. Karina Yapor y Orlando Salazar, de VOZ News, participarán como conferencistas, aportando la perspectiva del creciente y fundamental electorado hispano que rechaza las políticas progresistas y defiende los valores de libertad, familia y fe en el territorio estadounidense.

Cronograma de sesiones y accesibilidad para el activismo

Las actividades programadas para los tres días de la jornada están diseñadas para combinar la acción legislativa directa con la formación teórica y la celebración cívica.

De acuerdo con el itinerario oficial, el evento comenzará el jueves 25 por la tarde con un foro de debate en el Capitol Hill Townhall. Los días viernes y sábado tendrán lugar sesiones generales en el salón internacional por las mañanas, seguidas de sesiones temáticas simultáneas (Breakout Sessions) por las tardes. Las noches estarán reservadas para una velada de oración el viernes y la Gala Patriótica America250 el sábado.

La organización ha establecido una estructura de precios que facilita la asistencia comunitaria y el relevo generacional.

La entrada general para estudiantes se fijó en 29 dólares, mientras que el pase general estándar tiene un costo de 59 dólares, garantizando en ambos casos el acceso a los foros informativos y paneles de discusión. Para los eventos de gala que incluyen recepciones formales, las tarifas varían entre 119 y 150 dólares para la modalidad de acceso total.

Si usted lo desea, puede hacer una donación a Faith & Freedom Coalition directamente desde su página web oficial.