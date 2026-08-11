Sube a más de 2.000 muertos el balance por la epidemia de ébola en RD Congo

(Archivo) Imágenes de los cementerios en RD Congo por el ébolaAFP

Publicado por AFP 11 de agosto, 2026

La epidemia de ébola, que sigue avanzando en la República Democrática del Congo (RDC), ha causado 2.011 muertes entre 4.381 casos confirmados, según el último balance publicado por las autoridades congoleñas el martes.

Este balance acerca la epidemia actual, que se propaga en regiones del este y del noreste azotadas por conflictos, a la de 2018-2020, la más mortífera hasta la fecha en la RDC, con cerca de 2.300 muertos para 3.500 enfermos registrados.

La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de atraso, su 17ª epidemia de ébola, considerada como la más importante de su historia y susceptible de "convertirse en la mayor jamás registrada en el mundo", según Sania Nishtar, directora de la internacional Alianza para las Vacunas Gavi.

El brote se propagó a varias provincias del noreste

Originada en la provincia nororiental de Ituri, el brote se propagó a varias provincias del noreste y este del país, donde la presencia del Estado es frágil y las instalaciones de salud carecen de recursos.

La tasa de mortalidad del brote actual se calcula en 45,9% por las autoridades sanitarias congoleñas.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron el viernes evaluar en un ensayo clínico la vacuna homologada contra el ébola, ante la falta de una vacuna específica contra la variante Bundibugyo que actualmente azota a la RDC.

Según los expertos de la OMS, ya está disponible una gran cantidad de datos, especialmente sobre la seguridad de la vacuna Ervebo, que permiten considerar una evaluación en fase 3, una etapa que generalmente se realiza a escala mundial con miles de personas.

Dosis de Ervebo procedentes de la reserva mundial de la vacuna contra el ébola, creada y financiada por Gavi, deberán estar disponibles para apoyar los ensayos clínicos, indicó la alianza en un comunicado.

Esta reserva mundial, producida por el laboratorio farmacéutico estadounidense Merck, cuenta con unas 500.000 dosis, algunas de las cuales se mantienen en la RDC debido a la frecuencia de los brotes en ese país, señaló Gavi.

La organización Gavi, creada en el año 2000, reúne a donantes públicos y privados para ayudar a los países en desarrollo a adquirir vacunas a precios asequibles.