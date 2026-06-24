Desde Medio Oriente, Marco Rubio rechaza la posibilidad de que Irán cobre tarifas en el estrecho de Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 23 de junio, 2026

Marco Rubio afirmó que ningún país puede cobrar tarifas por el tránsito de barcos a través del estrecho de Ormuz. Las declaraciones del secretario de Estado llegan en medio de las negociaciones para terminar la guerra con Irán. Se trata del primer viaje de Rubio Medio Oriente desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Entre el 23 y el 25 de junio, el funcionario visitará a algunos de los principales aliados árabes de Washington DC en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. A través de un comunicado, el Departamento de Estado precisó que Rubio abordará "diversas prioridades regionales", entre ellas "el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región".

Tras su llegada al Aeropuerto Ejecutivo Al-Bateen de Abu Dabi, el secretario de Estado respondió preguntas de la prensa.

Rubio comenzó afirmando que la Casa Blanca no contempla la posibilidad de que Irán pueda cobrar tarifas en el estrecho de Ormuz, una de las claves de la negociación entre Washington DC y Teheran: "Ningún país tiene permitido cobrar peajes ni tarifas en una vía navegable internacional. Así lo establece el derecho internacional vigente. Así es como funciona en las vías navegables internacionales de todo el mundo, y así es como esperamos que sea aquí".

Además, el secretario de Estado afirmó que los iraníes han accedido a permitir las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pese a que desde el régimen lo hayan negado: "Sabemos a qué accedieron. No entiendo por qué tienen que decir lo que dicen".

"Sea cual sea su situación política interna o nacional, supongo que se las arreglarán. Pero sabemos a qué se comprometieron, y ahora o lo hacen o no lo hacen. Y si lo hacen, el proceso seguirá adelante. Y si no lo hacen, el presidente tendrá que tomar algunas decisiones", añadió.

Previamente, el presidente Donald Trump había confirmado que Irán había accedido a someterse a inspecciones nucleares "del más alto nivel".

Por último, Rubio aseguró que Irán podría atraer inversión extranjera directa y “hacer cosas increíbles” si optara por “ser un país en lugar de un movimiento revolucionario que exporta terror”.