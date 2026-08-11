Florida acelera hacia el futuro: DeSantis anuncia pruebas de taxis aéreos eléctricos y vehículos autónomos

Publicado por Diane Hernández 11 de agosto, 2026

Florida quiere convertirse en uno de los principales laboratorios de movilidad avanzada del país. El gobernador republicano Ron DeSantis anunció que el estado se prepara para ampliar las pruebas de taxis aéreos eléctricos y vehículos autónomos, como parte de una estrategia destinada a incorporar nuevas tecnologías al sistema de transporte.

DeSantis presentó los avances este lunes durante un evento en SunTrax, una instalación del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ubicada en Auburndale, en el condado de Polk. El gobernador adelantó que las pruebas con nuevas aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL, están previstas para comenzar antes de que finalice 2026.

El proyecto no parte de cero. El FDOT lleva meses desarrollando en SunTrax una plataforma específica para la llamada Advanced Air Mobility (AAM) o movilidad aérea avanzada, un concepto que busca utilizar aeronaves de nueva generación para trasladar personas y mercancías en entornos urbanos, suburbanos y rurales.

SunTrax, el laboratorio de Florida para los taxis aéreos

SunTrax nació como un centro de investigación para tecnologías relacionadas con carreteras, vehículos conectados y sistemas autónomos, pero Florida ha expandido su infraestructura para convertirlo también en un campo de pruebas de aviación avanzada.

El FDOT mantiene allí SunTrax Air, un centro dedicado a investigar, probar y validar tecnologías relacionadas con la movilidad aérea avanzada, incluida la infraestructura necesaria para futuras operaciones comerciales con aeronaves eVTOL.

La instalación permitirá estudiar no solo el comportamiento de las aeronaves, sino también los procedimientos de operación, navegación e integración con el espacio aéreo y las instalaciones terrestres necesarias para su funcionamiento.

En julio, el FDOT anunció además una alianza con Eve Air Mobility, compañía vinculada al fabricante brasileño Embraer, para avanzar precisamente en el desarrollo de ese ecosistema. El acuerdo prevé utilizar SunTrax Air para estudiar la infraestructura y los procedimientos necesarios para incorporar de forma segura estas aeronaves a la red de transporte del estado.

Qué son los eVTOL

Las aeronaves eVTOL —siglas de electric Vertical Take-Off and Landing— utilizan sistemas de propulsión eléctrica y pueden despegar y aterrizar verticalmente.

Esta característica permite que puedan operar desde instalaciones denominadas vertipuertos, sin necesitar las largas pistas utilizadas por los aviones tradicionales.

Florida considera que estas aeronaves podrían utilizarse en el futuro no solamente como taxis aéreos para pasajeros, sino también para transporte de mercancías, emergencias médicas y respuesta ante desastres.

Uno de los corredores que las autoridades han señalado como particularmente atractivo es el comprendido entre Tampa y Orlando, dos de las principales áreas metropolitanas del estado y conectadas por la congestionada Interestatal 4. El objetivo a largo plazo es desarrollar una red que pueda extenderse también hacia otras regiones, incluida la Space Coast.

Florida ya preparó el terreno legal

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​DeSantis firmó este año la desarrollar y financiar infraestructura vinculada a la movilidad aérea avanzada, incluidos los vertipuertos.

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​La estrategia estatal busca crear las condiciones para que fabricantes y operadores puedan realizar pruebas en Florida antes de una eventual expansión comercial.

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​El propio FDOT asegura que pretende colocar al estado a la cabeza del desarrollo de la movilidad aérea avanzada y señala que sus inversiones buscan preparar la infraestructura para futuros servicios comerciales. El impulso a esta industria también tiene un componente legislativo.​DeSantis firmó este año la HB 1093 , que entró en vigor el 1 de julio de 2026 y amplió el marco estatal para, incluidos los vertipuertos.​La estrategia estatal busca crear las condiciones para que fabricantes y operadores puedanantes de una eventual expansión comercial.​El propio FDOT asegura que pretende colocar al estado a la cabeza del desarrollo de la movilidad aérea avanzada y señala que sus inversiones buscan preparar la infraestructura para futuros servicios comerciales.

Los vehículos autónomos también avanzan

La apuesta tecnológica no se limita al cielo.

SunTrax también funciona como campo de pruebas para vehículos autónomos y sistemas de transporte conectados, permitiendo evaluar automóviles en escenarios que reproducen diferentes condiciones de conducción.

Al mismo tiempo, varias compañías están expandiendo sus operaciones en Florida.

Waymo, propiedad de Alphabet, anunció el 8 de julio que se prepara para comenzar operaciones totalmente autónomas en Tampa, junto con Denver, Las Vegas y San Diego. En una primera fase, los automóviles circularán sin un especialista humano al volante y estarán disponibles para empleados de la compañía antes de una posterior apertura al público.

La empresa había comenzado a preparar su desembarco en Tampa desde finales de 2025, cuando trasladó vehículos a la ciudad para recopilar información y adaptar su sistema de conducción autónoma a las condiciones locales.

Tesla también ofrece actualmente su servicio Robotaxi en áreas limitadas de Florida, incluidas Miami, Orlando y Tampa, según la información disponible en su página oficial de soporte.

¿Cuándo podrán utilizarse los taxis aéreos?

El anuncio de DeSantis no significa que los residentes de Florida puedan reservar inmediatamente un taxi volador.

Las primeras etapas estarán destinadas a pruebas, validación tecnológica y desarrollo de infraestructura, mientras fabricantes y autoridades trabajan en cuestiones relacionadas con seguridad, certificaciones, control del espacio aéreo y regulación.

El FDOT sostiene que estas pruebas permitirán recopilar información necesaria para preparar las futuras operaciones comerciales de movilidad aérea avanzada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) también ha impulsado programas piloto para integrar este tipo de aeronaves en el país, con aplicaciones que incluyen transporte de pasajeros, carga, servicios médicos y operaciones automatizadas. Florida figura entre los estados involucrados en ese esfuerzo nacional.

Con la expansión de SunTrax, las nuevas inversiones en vertipuertos y el desembarco de compañías de conducción autónoma, Florida busca posicionarse como uno de los primeros estados donde taxis aéreos eléctricos y vehículos sin conductor formen parte habitual del sistema de transporte.

Sin embargo, el salto de las actuales pruebas a una utilización masiva dependerá de que estas tecnologías superen los requisitos regulatorios y de seguridad exigidos antes de poder operar comercialmente a gran escala.