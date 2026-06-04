Tras semanas de disputa, los republicanos avanzan en el Senado la financiación de ICE y la Patrulla Fronteriza

Publicado por Joaquín Núñez 3 de junio, 2026

El Senado votó para avanzar una ley de Reconciliación de Presupuesto para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza hasta 2029. La votación fue en líneas partidistas, 53 a favor y 46 en contra, avanzando el paquete a debate.

La legislación, que tiene el visto bueno del liderazgo republicano del Senado, tiene un costo de 70.000 millones de dólares. El debate sobre el proyecto permaneció estacando por varias semanas mientras los republicanos discutían qué disposiciones incluir y qué dejar fuera.

Una de las razones principales de la demora fue la iniciativa del presidente Donald Trump de crear un fondo de 1.700 millones de dólares para indemnizar a los aliados investigados durante la Administración Biden.

Sin embargo, tras las críticas tanto de demócratas como republicanos, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que desistirían de la idea. "No vamos a seguir adelante con el fondo. Punto", declaró Todd Blanche, fiscal general interino.

Algunos senadores republicanos todavía desconfían de la posibilidad de que la Casa Blanca vuelva a insistir con el fondo. Thom Tillis (R-NC) sugirió que podría votar en contra si no se añade una enmienda que prohíba la creación del fondo.

Al ser una ley avanzada mediante la Reconciliación de Presupuesto, solo necesita una mayoría simple (50+1) para salir del debate, mientras que un proyecto de ley corriente necesitaría al menos 60 votos.

“En estos momentos, el objetivo es conseguir que el proyecto de ley básico supere la línea de meta, por lo que esperamos que todos nuestros miembros que tengan ideas para enmiendas tengan presente la necesidad de mantener la cohesión del proyecto de ley y de asegurarnos de que contamos con 50 votos a favor al final”, declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Se espera que la votación final llegue una vez que los senadores voten para terminar el debate.