El Servicio Secreto investiga a un agente de JD Vance: hay sospechas de filtración de seguridad

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de julio, 2026

El Servicio Secreto (USSS, por sus siglas en inglés) confirmó que uno de sus agentes, asignado a la División de Protección Vicepresidencial, es investigado por presuntamente haber filtrado información de seguridad operativa vinculada al vicepresidente JD Vance.

Según reportó Fox News, el jefe de Comunicaciones de la agencia, Anthony Guglielmi, precisó que el caso involucra tanto una investigación administrativa como una posible indagatoria penal, aunque evitó dar detalles adicionales.

"Ninguna conducta que ponga en riesgo potencial la seguridad de una persona protegida será tolerada", advirtió el funcionario.

La pesquisa se conoció apenas una semana después de que el medio MS Now revelara tensiones internas dentro del equipo de seguridad de Vance, motivadas por pedidos de traslados familiares organizados con poca anticipación. Un día después de esa publicación, el propio medio informó que la oficina del vicepresidente había cancelado un vuelo del helicóptero Marine Two que estaba previsto para llevar a su hijo a una clase de golf. La Casa Blanca defendió la decisión original alegando razones operativas, afirmando que el uso del helicóptero evitaba cortes de tránsito y aliviaba la carga sobre las policías locales frente a una caravana convencional.

De acuerdo con MS Now, agentes en actividad y retirados señalaron que anteriores vicepresidentes solían evitar el uso de ese tipo de recursos estatales por simple conveniencia de horarios familiares. También se quejaron de que los llamados viajes "no registrados" (OTR) suelen improvisarse sin aviso previo, lo que los obliga a armar esquemas de seguridad de urgencia y cancelar planes personales.

"El detalle está cansado de que no avisen las cosas con antelación y conviertan todo en un OTR", dijo una fuente cercana al equipo citada por ese medio, quien agregó que Vance "cree que todavía puede moverse como un senador de EEUU".

Ese malestar, siempre según la misma fuente, derivó incluso en la circulación de monedas y calcomanías internas que ironizan sobre la frecuencia de esos traslados improvisados, en alusión al nombre en clave de Vance dentro del Servicio Secreto, "Bobcat".

Desde el entorno del vicepresidente rechazaron cualquier lectura de conflicto con la agencia. Un vocero remarcó que la familia Vance "está agradecida" con el Servicio Secreto y subrayó la complejidad de resguardar a un funcionario con "una amplia cartera de políticas públicas y una familia joven y en crecimiento".

El subdirector de la USSS, Matthew Quinn, evitó referirse puntualmente a las tensiones reportadas, pero remarcó el nivel de exigencia que impone este tipo de tareas. "Este es un trabajo que exige dedicación y disciplina absolutas. No hay lugar para las concesiones", afirmó.

La Casa Blanca, por su parte, atribuyó buena parte de la fricción a un factor generacional: según el comunicado oficial, la mayoría de los anteriores vicepresidentes no tenían hijos pequeños, por lo que sus detalles de seguridad nunca habían enfrentado antes ese tipo de exigencias.