La Administración Trump celebra la salida de Venezuela de la CPI y llama a desmantelar el organismo

Publicado por Joaquín Núñez 25 de julio, 2026

La Administración Trump celebró este viernes la decisión del régimen de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió a todos los países miembros que abandonen el Estatuto de Roma, el tratado que dio origen al tribunal.

Días atrás, el secretario de Estado, Marco Rubio, había afirmado que uno de los objetivos de la Casa Blanca era desmantelar la CPI, "ladrillo por ladrillo si es necesario".

En este contexto, el Departamento de Estado celebró la decisión de Caracas de retirarse de la CPI y aseguró que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar el tribunal.

"La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima", expresó el Departamento de Estado en su cuenta de X. Además, criticó la investigación que el tribunal mantiene sobre Nicolás Maduro desde 2018 por considerar que, tras años de pesquisas, no ha producido resultados concretos.

Además, acusó al organismo de desviarse de su misión original y en cambio destinar sus recursos a "investigar y presentar cargos contra personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción de la Corte".

"Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, Maduro ahora se enfrenta a la justicia en un tribunal de EE. UU. por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma", agregó.