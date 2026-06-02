Trump nomina embajadores para Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador en un paquete enviado al Senado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de junio, 2026

El presidente Donald Trump envió este lunes al Senado un paquete de nominaciones diplomáticas que incluye a los futuros embajadores de Estados Unidos en cuatro países de América del Sur: Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador.

La nominación más llamativa es la de Daniel Perez, actual presidente de la Cámara de Representantes de Florida, para encabezar la embajada en Brasil. Perez, de origen cubano y oriundo de Miami, ha sido una de las voces republicanas más críticas del gobernador Ron DeSantis en el último año. En distintas ocasiones lo llamó "emocional" tras desacuerdos sobre política migratoria y denunció públicamente que DeSantis se negaba a atender sus llamadas antes de reuniones cruciales sobre el presupuesto estatal.

DeSantis, por su parte, acusó a Perez de tener una "agenda personal" y de actuar en sentido contrario a lo que prometió a los votantes. Sin embargo, la relación de Perez con la Casa Blanca ha sido más fluida, y su nominación refleja el respaldo directo del presidente.

El líder de la minoría en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, reaccionó en redes sociales acusando a Perez de haber negociado un mapa de redistribución de distritos a cambio de la nominación. "La cultura de la corrupción ocurre a plena luz del día", escribió. "Recuérdenlo en noviembre."

El senador Rick Scott salió en defensa del nominado. "No busca los titulares. Pero siempre está enfocado en los resultados, y tiene mucho que mostrar. Florida está mejor gracias a su liderazgo", dijo Scott. La nominación de Perez aún debe ser confirmada por el Senado, y el propio Perez no respondió de inmediato si la aceptaría.

Para Colombia, Trump nominó a Nathaniel Morris, de Kentucky. Para Paraguay, a Paul Kalmbach, de Ohio. Y para Ecuador, a Peter Snyder, de Virginia. Las cuatro nominaciones forman parte de un paquete más amplio que incluye designaciones diplomáticas en otras regiones del mundo, así como nombramientos para cargos en el Departamento de Estado y otras agencias federales.

Entre las nominaciones enviadas al Senado también se destacan la de Nick Oberheiden, de Texas, para embajador en Egipto; Donald Blome, de Illinois, como subsecretario de Estado para Asuntos del Cercano Oriente; y Henry Wooster, de Virginia, para encabezar la embajada en Kenia. Trump también nominó a Johnny Figueroa, de Tennessee, como embajador en jefe para Seguridad y Diplomacia en Salud Global y coordinador de las actividades estadounidenses para combatir el VIH/SIDA a nivel mundial.