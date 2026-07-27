La policía de Berlín abate al principal sospechoso del mortal atentado islamista contra el Orgullo

Un agente de policía armado con un arma automática camina cerca del lugar donde Ballout ha sido abatido AFP

Publicado por Israel DuroAFP 27 de julio, 2026

La policía alemana informó el domingo de que había abatido a tiros al principal sospechoso de lo que las autoridades describieron como un ataque islamista mortal cerca del desfile del Orgullo de Berlín la noche anterior, el último ataque con vehículo embestidor que ha sacudido el país.

El ataque, ocurrido la noche del sábado —el primer incidente de este tipo dirigido contra la comunidad LGBTQ de la capital alemana— mató a una mujer e hirió a otras 29.

La policía de Berlín informó el día X de que había localizado al principal sospechoso, Abdul Ballout, de 21 años, en un complejo de huertos urbanos del distrito occidental de Spandau, alrededor de las 18:00 horas (hora local) del domingo. Ballout "corrió hacia ellos con un arma blanca", según la policía, lo que llevó a los agentes a abrir fuego, "herindo al sospechoso, que falleció en el lugar de los hechos a pesar de los intentos por reanimarlo".

Partidario del denominado grupo Estado Islámico (EI)

Anteriormente, la fiscalía había indicado que Ballout, un ciudadano alemán de origen libanés, había sido partidario del denominado grupo Estado Islámico (EI) y tenía varias condenas penales, la más reciente de las cuales databa de mayo.

El atentado del sábado truncó lo que había sido un día de celebración para los cientos de miles de asistentes al Christopher Street Day (CSD), uno de los eventos del Orgullo más grandes de Europa.

Políticos de Alemania y de otras partes de Europa condenaron ampliamente el atentado, mientras que la bandera del Bundestag alemán ondeó a media asta. En su intervención ante un acto conmemorativo en memoria de las víctimas celebrado en la iglesia Marienkirche de Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz hizo un llamamiento a quienes se vieron afectados por el atentado para que "no se dejen intimidar".

Ballout utilizó un machete para atacar a más personas

Poco antes de las 22:00 horas (20:00 GMT) del sábado una furgoneta blanca arrolló a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol. El ministro del Interior Alexander Dobrindt afirmó que se sospecha que Ballout utilizó a continuación un machete para atacar a más personas. Dobrindt señaló que 29 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

Merz declaró el domingo por la noche que ninguna de las víctimas se encontraba ya en estado crítico. El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del CSD, fuertemente custodiado, y del escenario principal del evento en la Puerta de Brandeburgo de Berlín.

Dobrindt señaló que Ballout era conocido por las autoridades por un "elevado número" de delitos anteriores y por su radicalización. "Todo lo que vemos aquí indica que se trató de un atentado terrorista islamista", afirmó.

Antecedentes penales

La fiscalía señaló que Ballout tenía condenas previas por lesiones y extorsión cometidas en 2019, y otra por robo en 2020. Afirman que en 2024 compartió propaganda del Estado Islámico en Instagram y que al año siguiente viajó al Líbano para luchar con las milicias en Siria. Fue detenido en el Líbano y condenado a tres meses de prisión.

A su regreso a Alemania en noviembre fue detenido y permaneció en prisión preventiva hasta su condena en mayo por "preparar un acto grave de violencia subversiva".

Sin embargo, su condena de un año y diez meses de cárcel quedó en suspenso, en parte como reconocimiento al tiempo que había pasado en prisión en el Líbano y en prisión preventiva, y en parte porque había admitido los delitos y se había distanciado del Estado Islámico.

En el lugar del atentado, la gente dejó flores y mensajes escritos a mano de condolencia y apoyo.