Congresista Mario Díaz-Balart en Voz News: “El régimen cubano no sobrevivirá a estos años que le quedan a la Administración Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al congresista republicano Mario Díaz-Balart sobre la política exterior de la Administración del presidente Donald Trump, así como también sobre la manera en que el Partido Demócrata se ha venido radicalizando en los últimos años al punto en que muchos lo consideran hoy en día un partido de extrema izquierda.

“Dan vergüenza ajena los funcionarios demócratas que recientemente visitaron al régimen cubano. Se han prestado a la propaganda de la dictadura porque son cómplices de esta. No se han reunido con la disidencia ni se han reunido con los presos políticos. Lo único que hacen es abogar a favor del régimen. Ahora, sabemos que hay personas como Karen Bass que fue entrenada por el régimen de Castro en sus actividades antiamericanas y antidemocráticas. […] Estoy convencido de que el régimen no sobrevivirá estos años que quedan de la Administración Trump.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.