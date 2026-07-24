¿Se cierra la puerta a la negociación? Irán le da un rotundo "no" a la propuesta de paz de Trump presentada por Irak

El presidente Donald Trump y el primer ministro iraquí Ali al-Zaidi, en la Casa Blanca, el 14 de julio de 2026.SAUL LOEB / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de julio, 2026

En una muestra de intransigencia, el gobierno de Irán rechazó este jueves una propuesta de alto el fuego planteada por el presidente Donald Trump, la cual fue transmitida a Teherán por el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi.

De acuerdo con información del New York Times, la gestión diplomática llevada a cabo por el mandatario iraquí se produjo poco después de su visita oficial a Washington, en un esfuerzo por desescalar las tensiones en la región.

Pese a que no se hicieron públicos los términos específicos de la oferta de la Casa Blanca, funcionarios de la teocracia iraní señalaron que el régimen no tiene interés en pactos de carácter temporal que no resuelvan de manera definitiva el estatus y el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Teherán desestima la mediación iraquí y endurece su postura

Durante su estancia en la capital iraní, al-Zaidi encabezó una delegación de alto nivel que sostuvo encuentros con el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento y negociador jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Aunque las autoridades iraquíes intentaron actuar como puente diplomático aprovechando los lazos económicos y de seguridad fronteriza, la cúpula persa reaccionó con frialdad ante las gestiones.

En declaraciones a la televisión estatal, el canciller Araghchi desestimó el rol de mediador de Bagdad asegurando que "el problema no es pasar mensajes".

En una abierta crítica a la postura de la administración estadounidense, el diplomático acusó a Washington de sostener una visión "ilógica, codiciosa y controladora", reafirmando que el régimen no cederá ante la presión militar de los Estados Unidos ni detendrá sus provocaciones si no se atienden sus demandas.

Preparación ante una posible intensificación de los bombardeos

La negativa de Teherán se produce en un contexto de continuos ataques estadounidenses dirigidos a debilitar la infraestructura logística militar y los centros estratégicos de la teocracia.

Ante la advertencia de Donald Trump de responder con firmeza y golpear objetivos clave si continúan las agresión en las rutas marítimas, altos mandos de las fuerzas armadas iraníes manifestaron estar preparados para una mayor expansión del conflicto.

Fuentes militares persas advirtieron que, de materializarse las incursiones hacia la capital o instalaciones críticas, el régimen respondería con ataques hacia Tel Aviv y ordenaría a sus milicias aliadas houthi en Yemen el bloqueo del estrecho de Bab al-Mandab en el Mar Rojo.

La retórica belicista tuvo su reflejo en la plaza Azadi de Teherán, donde el gobierno exhibió vehículos militares con misiles balísticos ante sus simpatizantes, evidenciando que el régimen apuesta por la confrontación en lugar de someterse a los términos de seguridad internacional exigidos por Washington.