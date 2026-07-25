Con el respaldo de 23 gobernadores, Trump amplía un acuerdo para evitar que los consumidores paguen el costo energético de los centros de datos

Publicado por Joaquín Núñez 24 de julio, 2026

La Administración Trump celebró la adhesión de 23 gobernadores al Compromiso de Protección de los Usuarios. La iniciativa busca garantizar que el crecimiento de los centros de datos destinados a la inteligencia artificial (IA) no se traduzca en un aumento de las tarifas eléctricas para los consumidores.

El Compromiso de Protección de los Usuarios es una iniciativa impulsada por la Administración Trump para que los desarrolladores de centros de datos asuman los costos de la infraestructura eléctrica que requieren sus proyectos, evitando que esas inversiones se reflejen en las facturas de electricidad de los hogares y pequeños negocios.

El acuerdo, que no es vinculante, fue firmado por gobernadores, empresas de servicios públicos, cooperativas eléctricas y compañías del sector tecnológico. Según la Administración Trump, más de 200 organizaciones ya se han adherido al compromiso, que cubriría cerca del 80% de la electricidad distribuida en Estados Unidos.

Entre los estados firmantes están Texas, Georgia, Ohio, Indiana, Luisiana, Tennessee, Alabama, Arkansas, Oklahoma y Carolina del Sur.

"Gracias, presidente Trump, por su liderazgo en relación con el Compromiso de Protección de los Usuarios. Tennessee ha demostrado que podemos liderar al país en materia de innovación y, al mismo tiempo, proteger a las familias trabajadoras de el aumento en las facturas de servicios públicos; y le agradecemos su liderazgo para impulsar políticas que fortalezcan nuestra economía y aseguren el futuro de Estados Unidos", expresó al respecto el gobernador de Tennessee, Bill Lee.

"El Compromiso de Protección de los Usuarios es un paso crucial para impulsar la innovación estadounidense y mantener bajos los costos para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas", señaló por su parte Brian Kemp, gobernador de Georgia.

El presidente Trump celebró las últimas adhesiones recientemente con un evento en la Casa Blanca. Allí, señaló que "las tarifas de electricidad para el 80% de la energía distribuida en Estados Unidos ahora se mantienen bajo control gracias a este plan".