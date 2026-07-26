La vicegobernadora demócrata de Hawái enfrenta cargos de soborno y el gobernador le pide renunciar

Publicado por Joaquín Núñez 26 de julio, 2026

La vicegobernadora demócrata de Hawái, Sylvia Luke, fue imputada por un gran jurado del estado por presuntos delitos de conspiración para cometer soborno.

Según la acusación presentada por la Fiscalía del condado de Honolulu, los hechos investigados ocurrieron en 2022, cuando Luke presidía el Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes estatal.

Los fiscales sostienen que el empresario y lobista Tobi Solidum, quien buscaba asegurar financiamiento estatal para un programa comunitario de pruebas de COVID-19 operado por su empresa, acordó realizar importantes contribuciones a la campaña política de Luke a cambio de que ella utilizara la influencia de su cargo para favorecer ese proyecto.

Entre los cargos se encuentran soborno por parte de una funcionaria pública y falsificación de reportes de financiamiento de campaña, en una causa relacionada con un supuesto esquema de corrupción vinculado a contratos para un programa comunitario de pruebas de COVID-19.

Junto con Luke también fueron imputados el exrepresentante estatal Ryan Yamane, el empresario y lobista Tobi Solidum, el funcionario del Departamento de Transporte Ford Fuchigami y el exdirector de la Comisión de Servicios Públicos, Leo Asunción, quienes enfrentan distintos cargos relacionados con el mismo caso.

Según la acusación, durante una cena celebrada en enero de 2022, Solidum entregó a Luke dos cheques por 5.000 dólares cada uno destinados a su comité de campaña. De acuerdo con la investigación, el empresario le prometió aportar un total de 70.000 dólares y le dijo: "Para la semana que viene, tendremos 35, así que estaremos a mitad de camino de llegar a los 70", en referencia al monto que esperaba entregarle para su campaña.

Los fiscales argumentan que esas contribuciones formaban parte de un presunto acuerdo para que Luke utilizara la influencia de su cargo en beneficio del programa impulsado por Solidum.

"La fiscal general anunció avances significativos en la investigación sobre corrupción que lleva a cabo su departamento y ha dado a conocer los últimos datos sobre sus hallazgos", expresó al respecto Josh Green, gobernador de Hawái.

"El vicegobernadora debe considerar la posibilidad de renunciar formalmente para resolver este asunto y para que el estado de Hawái pueda seguir adelante", añadió.

Luke, elegida como vicegobernadora en 2022, solicitó una licencia indefinida en abril, cuando la investigación sobre la financiación de su campaña se hizo pública. Desde entonces, el cargo de vicegobernador es ejercido por Keith Regan, controlador financiero del estado.