La mayoría de los votantes está preocupada por la seguridad de las elecciones tras el discurso de Trump

Publicado por Williams Perdomo 26 de julio, 2026

Una mayoría de los votantes afirma estar preocupada por las revelaciones sobre un presunto acceso de China a sistemas electorales de Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta de Rasmussen Reports difundida tras el discurso que el presidente Donald Trump pronunció sobre la integridad electoral.

Según el primer adelanto del estudio, 52% de los votantes probables en Estados Unidos vio al menos una parte del discurso de Trump, ya fuera por televisión o a través de redes sociales. En contraste, 43% aseguró que no vio ninguna parte de la intervención. La encuesta fue realizada entre el 20 y el 22 de julio a 1.104 votantes probables, con un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%.

Posteriormente, Rasmussen Reports publicó en sus redes sociales un desglose de los resultados. Entre quienes dijeron no haber visto el discurso figuran 48% de las mujeres y 38% de los hombres. Por grupos de edad, el porcentaje fue de 53% entre los votantes de 18 a 29 años, 44% entre los de 30 a 39 años, 49% entre los de 40 a 49 años, 41% entre los de 50 a 64 años y 36% entre los mayores de 65 años.

En cuanto a la afiliación política, 53% de los demócratas, 46% de los independientes y 30% de los republicanos afirmaron no haber visto el discurso. Entre quienes votaron por Kamala Harris en las elecciones de 2024, el porcentaje fue de 52%, mientras que entre los votantes de Trump fue de 31%.

La mayoría expresa preocupación obtuvo más de 220 millones de registros de votantes estadounidenses.

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​El nivel de preocupación fue mayor entre los votantes de 18 a 29 años y de 30 a 39 años (72% en ambos casos). También manifestaron preocupación 64% de los hombres y 60% de las mujeres-

En otra publicación, Rasmussen informó que 62% de los votantes consultados dijo estar preocupado por el presunto robo de datos mencionado durante el discurso presidencial, en el que Trump afirmó que agencias de inteligencia estadounidenses ocultaron que China accedió ilegalmente a sistemas electorales y​El nivel de preocupación fue mayor entre los votantes de 18 a 29 años y de 30 a 39 años (72% en ambos casos). También manifestaron preocupación 64% de los hombres y 60% de las mujeres-

Por origen étnico, Rasmussen señaló que el porcentaje fue de 59% entre votantes blancos, 59% entre afroamericanos, 72% entre hispanos y 78% entre quienes se identifican con otras categorías.

Según la afiliación política, dijeron estar preocupados 76% de los republicanos, 63% de los independientes y 49% de los demócratas. Entre los votantes de Trump en 2024, la cifra alcanzó 85%, mientras que entre los de Harris fue de 40%.