Un Tribunal de Apelaciones mantiene bloqueadas las medidas de Trump para reforzar la verificación de votantes

Publicado por Joaquín Núñez 26 de julio, 2026

Un Tribunal Federal de Apelaciones confirmó este viernes la decisión que bloquea temporalmente partes de la orden ejecutiva de Donald Trump destinada a reforzar la verificación de la elegibilidad de los votantes mediante el intercambio de datos federales con los estados.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, mantiene vigente una medida cautelar que impide a la Administración aplicar esas disposiciones mientras continúa el litigio impulsado por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia.

En marzo, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruía a diversas agencias federales a colaborar en la verificación de la elegibilidad de los votantes para fortalecer los controles sobre la distribución de boletas por correo. La Casa Blanca defendió la iniciativa como un esfuerzo para fortalecer la integridad electoral y evitar el voto ilegal en elecciones federales.

Entre otras cosas, instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Administración del Seguro Social a elaborar registros de ciudadanos elegibles para votar, ordenó al Servicio Postal implementar sistemas de seguimiento y seguridad para las boletas enviadas por correo y facultó al Departamento de Justicia (DOJ) a priorizar investigaciones relacionadas con la emisión de boletas a personas consideradas no elegibles.

La orden desencadenó una serie de demandas presentadas por estados liderados por demócratas y organizaciones electorales que buscaron bloquear su implementación. Los demandantes sostuvieron que varias de sus disposiciones excedían la autoridad presidencial y afectaban competencias tradicionalmente reservadas a los estados, en este caso en materia electoral.

Al confirmar la medida cautelar, el tribunal no resolvió sobre la constitucionalidad de la orden, sino que determinó que existen fundamentos suficientes para mantener suspendidas esas disposiciones mientras el caso avanza en los tribunales.

El fallo llega un mes después de que la jueza federal Indira Talwani bloqueara de forma preliminar partes de la orden ejecutiva al considerar que los estados tenían fundamentos suficientes para sostener que el presidente excedió su autoridad constitucional.