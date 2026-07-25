La tensión económica aumenta: Carney asegura que Canadá está listo para responder a los aranceles de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de julio, 2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves que su Gobierno se encuentra completamente preparado para responder si fracasan las negociaciones comerciales con Estados Unidos y el presidente Donald Trump mantiene la imposición de nuevos aranceles del 50% sobre una amplia gama de exportaciones canadienses. “Estamos preparados porque nos hemos centrado en aquello que podemos controlar. Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, contamos con toda una gama de opciones que podemos adoptar al respecto”, declaró Carney durante una rueda de prensa.

Carney aseguró que Canadá sigue comprometido con alcanzar una solución negociada, pero advirtió que todas las opciones permanecen sobre la mesa si las conversaciones fracasan antes de que entren en vigor los nuevos aranceles. Pese a la escalada de las tensiones, el líder canadiense sugirió que la última amenaza arancelaria de Trump podría formar parte de una estrategia para reforzar la posición negociadora de Washington mientras ambos países continúan trabajando en un acuerdo comercial más amplio. “Hemos visto una serie de negociaciones comerciales emprendidas por Estados Unidos y, normalmente, existe una fecha límite. Normalmente hay un arancel extraordinariamente elevado asociado a esa fecha límite”, dijo.

A principios de esta semana, Trump anunció un arancel adicional del 50% sobre determinados productos canadienses, entre ellos productos lácteos, cemento y equipamiento para hockey. Según funcionarios de la Administración, estos gravámenes fueron impuestos en virtud de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 y está previsto que entren en vigor 30 días después de la firma de la orden. La Administración republicana sostiene que estos nuevos aranceles responden al impuesto del 25% que Canadá impuso recientemente a los automóviles y camiones, una medida adoptada después de que Washington estableciera gravámenes similares sobre la industria automotriz canadiense.

Trump también ha criticado otras prácticas comerciales de Canadá, entre ellas las restricciones que afectan a las exportaciones de productos lácteos estadounidenses y la retirada de bebidas alcohólicas estadounidenses de las licorerías administradas por las provincias, calificando esas políticas como medidas comerciales discriminatorias.