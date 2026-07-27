Tiroteo en un festival gastronómico de Seattle deja dos muertos y varios heridos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de julio, 2026

Dos personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas la noche del domingo en un tiroteo registrado en el festival gastronómico Bite of Seattle, en el Seattle Center, a pocas cuadras del emblemático Space Needle, según confirmó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

El organismo informó que respondió al llamado poco después de las 6 p.m. Dos víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que otras cuatro personas —entre ellas un niño de 2 años— fueron trasladadas al Harborview Medical Center. Una mujer herida se negó a ser trasladada, según los bomberos.

El hospital confirmó que los cuatro pacientes recibidos presentaban heridas de bala, con lesiones en el brazo, la pierna, el abdomen y la parte inferior de la pierna. Una de las mujeres se encontraba en estado crítico, según informó una vocera del centro médico.

La policía de Seattle no había difundido, hasta el cierre de esta nota, información sobre un sospechoso ni sobre eventuales detenciones. Tampoco se conocen los motivos del ataque.

Testigos consultados por la cadena KOMO, afiliada de CNN, dijeron haber escuchado "entre siete y ocho disparos" y describieron a la multitud corriendo "por todos lados". Un hombre que se encontraba cerca de uno de los escenarios donde se presentaba una banda en vivo relató haber escuchado "al menos dos docenas de disparos".

Otro asistente, Estan Wakonabo, contó a la agencia AP que se encontraba con su novia haciendo fila para una cabina de fotos cuando fue empujado por detrás y vio a la gente huir en desbandada. "La gente se escondía, se empujaba, se caía al piso, los cochecitos de bebé se caían", relató. "En cuanto escuché 'pop, pop, pop', ahí supe que había un tirador". Tras poner a salvo a su novia, Wakonabo dijo que regresó al lugar y vio a varias víctimas tendidas en el suelo.

El Bite of Seattle, que se celebra desde 1982, reúne cada año a unas 350.000 personas durante tres días de gastronomía, música y actividades comunitarias. Tras el tiroteo, la empresa que opera el Monorriel del Seattle Center anunció el cierre del servicio por el resto del día, con reanudación prevista para este lunes por la mañana.

Efectivos de varias agencias, entre ellas el FBI, se hicieron presentes en el lugar. Se trata de una historia en desarrollo.