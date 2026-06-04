La Administración Trump impulsa un programa de USD 300 millones a ciudades modelo en la lucha contra el crimen

Publicado por Joaquín Núñez 3 de junio, 2026

La Administración Trump anunció una iniciativa de 300 millones de dólares para “transformar la seguridad pública en las ciudades estadounidenses”. Según el Departamento de Justicia (DOJ), se trata de la Iniciativa Ciudades Modelo (MCI, por sus siglas en inglés), para el cual se seleccionarán entre dos y cuatro ciudades.

La MCI busca financiar planes integrales destinados a reducir el crimen y restaurar el orden público. De acuerdo con un comunicado del DOJ, el objetivo es generar resultados medibles que puedan servir como modelo para futuras políticas públicas en todo el país.

“Esta Administración está haciendo uso de todas sus competencias para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”, expresó al respecto Todd Blanche, fiscal general interino.

“La Iniciativa Ciudades Modelo dará un impulso a nuestros socios de las fuerzas del orden y restablecerá el Estado de derecho en los barrios, pueblos y ciudades de Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro: ayudaremos a quienes nos ayuden a hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro”, añadió.

La iniciativa forma parte de la agenda 'Make America Safe Again' impulsada por el presidente Donald Trump. Esta política pone el foco en la lucha contra el crimen violento y un fuerte respaldo a las fuerzas del orden, principalmente en las grandes ciudades.

Según el DOJ, las ciudades interesadas deberán presentar una solicitud acompañada de un plan integral que detalle cómo distribuirían los fondos para reforzar la seguridad pública. Deberán presentar sus propuestas antes del 1 de septiembre.

Estos proyectos serán evaluados en función de su capacidad para combatir la delincuencia, fortalecer a las fuerzas del orden y mejorar la seguridad de los residentes.

¿Qué puede financiar el programa?

De acuerdo con el DOJ, el programa permitirá financiar iniciativas relacionadas con los siguientes tópicos: contratación y retención de personal policial y de apoyo, adquisición de tecnología destinada a combatir la delincuencia, centros de análisis del crimen en tiempo real, herramientas forenses y de ADN, cámaras corporales, lectores automáticos de matrículas, sistemas de inteligencia artificial, drones, tecnología antidrones, sistemas de identificación balística y mejoras en la infraestructura tecnológica de las agencias participantes. L

En adición, los fondos también podrán destinarse a la capacitación de agentes y funcionarios en áreas como investigaciones de delitos violentos, respuesta a crisis, coordinación con organismos estatales y federales, y programas orientados a mejorar los resultados de reinserción de personas privadas de libertad, entre otras cosas.