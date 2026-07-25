EEUU reanudará las importaciones de ganado mexicano tras más de un año de suspensión por el gusano barrenador

Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el viernes que retomará próximamente la entrada de ganado procedente de México, más de un año después de haberla suspendido por la presencia del gusano barrenador. El primer punto de ingreso que se habilitará será el de Douglas, en Arizona, a partir del 24 de agosto de 2026.

Esta plaga, provocada por una mosca cuyas larvas se alimentan de tejido vivo, genera heridas graves y potencialmente mortales en los animales. Washington había cortado las importaciones en mayo de 2025 ante el avance del insecto y tras cuestionar la estrategia mexicana para controlarlo.

Reapertura gradual y controles estrictos en la frontera

Según el USDA, otros puertos de entrada se reabrirán de forma gradual, siempre que México cumpla con el Plan de Acción Conjunto acordado entre ambos países. Todas las reses que crucen la frontera serán sometidas a una inspección completa para verificar que no presenten signos de la plaga.

"Todo animal que ingrese a los Estados Unidos a través de estos puertos se someterá a una inspección completa del USDA para garantizar que esté libre de cualquier signo de gusano barrenador", precisó el Departamento de Agricultura.

Sheinbaum celebra la reapertura y destaca la colaboración con EEUU

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó la decisión de "una gran noticia" para los ganaderos del país y subrayó la cooperación bilateral en el combate al insecto.

Aunque en su momento criticó las restricciones estadounidenses, impulsó un proyecto conjunto que incluyó la construcción de una planta de moscas estériles en Chiapas, inaugurada el año pasado junto a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.