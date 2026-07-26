Comic-Con 2026: Marvel anuncia 'Black Panther III' y confirma a Ryan Gosling como el nuevo Vengador Fantasma

Publicado por Williams Perdomo 26 de julio, 2026

Marvel Studios aprovechó su presentación en la Comic-Con de San Diego para anunciar Black Panther III, la próxima entrega de la exitosa franquicia de Wakanda, y confirmar que Ryan Gosling interpretará al Vengador Fantasma en Ghost Rider.

Durante el panel celebrado este sábado en el Hall H, el estudio también reveló que el actor británico David Jonsson será el protagonista de Black Panther III, cuyo estreno está previsto para el 15 de diciembre de 2028.

Jonsson, conocido por sus actuaciones en la serie de HBO Industry y en la película The Long Walk (2025), se incorporará al Universo Cinematográfico de Marvel como el hijo de T'Challa, el héroe original interpretado por Chadwick Boseman.

Boseman alcanzó fama mundial con Black Panther (2018) y falleció en 2020 a los 43 años a causa de un cáncer de colon.

Durante la presentación, Jonsson apareció ante miles de asistentes y agradeció la oportunidad de formar parte de la franquicia. El actor añadió que prefería no revelar más detalles sobre la película.

El director Ryan Coogler, ganador del Óscar y responsable de las dos primeras entregas de Black Panther, volverá a dirigir Black Panther III. Durante el evento explicó que la historia seguirá el crecimiento del hijo de T'Challa mientras asume el legado de su padre.